Rasha Younes ha confessato di avere già un debole per Omer Elomari: nascerà una coppia al Grande Fratello 2025?

Nella Casa del Grande Fratello 2025 potrebbe presto nascere la prima vera coppia di questa edizione. Sì, perché la nuova arrivata Rasha Younes ha ammesso senza mezzi termini che c’è un uomo nella Casa, per di più single, che l’ha colpita in modo particolare. L’uomo in questione è il ben Omer Elomari, il concorrente originario della Siria che vive e lavora ormai da molti anni in Italia come consulente aziendale e modello.

Rasha, che ha fatto il suo ingresso al Grande Fratello lunedì scorso, ma entrando dalla porta del Tugurio, non ha ancora avuto modo di conoscere bene Omer, eppure ha raccontato ai compagni ‘tuguriati’ che è proprio lui l’unico uomo che la attrae tra quelli presenti al momento nella Casa.

Rasha Younes ha già un debole per Omer Elomari: la confessione al Grande Fratello 2025

“Io non so se fuori da qua lo guarderei, però ti dico: quell’atteggiamento suo a me fa impazzire in un uomo.”, ha spiegato Rasha ai compagni. Per la gieffina, il modo di fare di Omer è infatti “così maschile, così uomo composto.” Tuttavia ha aggiunto: “Magari fuori da questo contesto non so se l’avrei guardato, però lui è un uomo. Quello che ti dicevo io, l’essere uomo, maschio che oggi non lo vedi più.” Parole, queste, che basteranno al Grande Fratello e a Simona Ventura per montare una clip e creare una prima scintilla tra i due quando finalmente si incontreranno nella Casa di Cinecittà. Questi nuovi ingressi potrebbero, d’altronde, movimentare un po’ le acque e creare nuove ed intriganti dinamiche che potrebbero anche rialzare gli ascolti del programma, calati alla seconda puntata.

