“Perdona tuo padre”: il messaggio di Rasha Younes a Simone dopo il ricordo del padre scomparso.

Le confidenze al Grande Fratello si fanno sempre più profonde. Nelle ultime ore Rasha Younes si è confidata con Simone De Bianchi in modo molto aperto e senza giudizio. I due, sul divano, si confrontano e parlano di un aspetto molto doloroso della loro vita, il tema del padre. Il discorso si fa davvero doloroso, soprattutto perchè la gieffina ha voluto raccontare della morte di suo padre.

“Hai mai sfogato il tuo passato? Il tuo dolore?”, le chiede Simone con grande rispetto. Lei, che nelle scorse ore è sbottata contro gli autori del Grande Fratello, spiega di aver accettato tutto nel corso del tempo: ha deciso di voler continuare a vivere capendo e guarendo dal trauma che ha provato. “Mio padre è morto davanti agli occhi di tutti. Ti ricordi quando ti ho detto: perdona tuo padre prima che è troppo tardi?”, continua Rasha Younes, “Perdona tuo padre, prima che sia troppo tardi. E tienitelo stretto, anche se è sbagliato, perché è tuo padre. Lui ha avuto il coraggio di chiederti scusa”.

Rasha Younes commuove il pubblico del Grande Fratello: “Ho imparato a dominare le emozioni“

Simone ascolta attentamente le parole di Rasha Younes. Il ragazzo ammira molto il modo di fare di lei, e soprattutto la resistenza che ha sviluppato nel tempo superando questo grande dolore. “Ma come fai a non avere forza? A dire che non provi emozioni?”, le dice. Lei risponde di avere moltissime emozioni, ma negli anni ha imparato a dominarle così da aiutare suo fratello a crescere e la madre ad avere la forza di andare avanti.