Rasha Younes ha scoperto le dichiarazioni dell'ex fidanzato Manuel Milano e ha replicato duramente in diretta al Grande Fratello 2025

La nuova busta rossa arrivata nella Casa del Grande Fratello 2025 era destinata a Rasha Younes. La gieffina ha scoperto le parole rilasciate dal suo ex fidanzato Manuel Milano in una recente intervista a Fanpage, nella quale ha lanciato attacchi non da poco alla Younes. Una scoperta di fronte alla quale Rasha è apparsa inizialmente tranquilla, ma si è poi lasciata andare ad un fiume di parole e altrettante accuse al suo ex, di cui ha smentito ogni dichiarazione.

“È stata la storia più tossica che io abbia mai avuto, – ha esordito Rasha – una persona super tossica dalla quale ho sempre preso le distanze, purtroppo ero molto giovane e mi sono innamorata.” ha continuato. Ma non si è fermata qui la gieffina, arrivando anzi a fare dichiarazioni pesantissime sulla loro relazione.

Accuse pesanti di Rasha Younes, in diretta al Grande Fratello, all’ex fidanzato Manuel: “Persona schifosa”

“In qualsiasi modo ha cercato di spezzarmi e avere un controllo su di me.” ha continuato Rasha Younes in diretta al Grande Fratello. “Ha cercato di togliermi l’indipendenza in ogni modo: ha cercato di togliermi il lavoro, la macchina… questa cosa che io sono al GF è la cosa che più odia al mondo.”, ha tuonato, arrivando poi a lanciargli l’accusa più forte di tutte: “Mi ha messo anche le mani addosso una volta”.

Un fiume in piena Rasha in diretta su Canale 5 contro il suo ex fidanzato Manuel, di cui ha poi detto: “È la stessa persona che mi ha detto ‘Stavo con te perché eroi un trofeo’. Io sono felicissima di aver ripreso la mia vita in mano, dei suoi soldi non ci faccio nulla, li schifavo. È una persona schifosa, gli ho aperto casa perché non aveva neanche più mille euro sul conto.” E ha concluso: “Parlasse poco perché non attacca più, e ricco non è: informatevi su di lui, sul suo passato. Lui non vuole che io mi prenda questa rivincita, non vedeva l’ora di fare questa cosa.”