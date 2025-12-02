Grande Fratello, Rasha Younes sbotta: confronto infuocato con Simone e Francesca. Ecco cosa si sono detti!

Continuano le forti tensioni nella casa del Grande Fratello. Simone sta cercando di confidarsi con tutti in modo di trovare la pace dopo le nomination ma adesso è il turno di Rasha Younes. La ragazza si confronta con Simone un seguito alla discussione con Donatella ed ecco che escono altre importanti accuse. La gieffina spiega di essere stata in effetti molto pungente e dal carattere scontroso ma non capisce perchè Simone continui a trattarla in malo modo.

“Sono stata una signora”, confessa Rasha Younes al ragazzo. Lui si mostra d’accordo, ma cerca di evitare la discussione durante il giorno del ringraziamento per mantenere un clima sano e felice. Non vuoke dirle grazie per quello che ha detto ma accusa l’inquilina di non essersi mai confidata o aperta con lui. “Tu mi hai mai chiesto qualcosa?”, domanda lei, “Non potete leggere tutto male“. Simone a quel punto confessa di aver frainteso qualche battuta, anche perchè da lei i complimenti non se li aspetterebbe mai.

Simone De Bianchi e Rasha Younes, chiarimento faticoso: “Mi arriva male”

Scontro velenoso nelle ultime ore al Grande Fratello dove Rasha Younes discute animatamente con qualcuno. Simone spiega di aver frainteso le battute della gieffina, dato che di solito i due non sono in buoni rapporti. “Mi arriva male”, continua, e Rasha racconta di aver sofferto molto per le sue “frecciate”. Anche Francesca interviene, e accusa Rasha di non riuscire mai ad adempiere ai propri compiti.