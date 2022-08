Raspadori al Napoli?/ Calciomercato, deadline col Sassuolo in programma per mercoledì

Calciomercato news, ultimatum per portare Giacomo Raspadori al Napoli

Il calciomercato estivo terminerà ufficialmente solo alla fine del mese in corso ma l’approdo, o il mancato arrivo, di Giacomo Raspadori al Napoli potrebbe concretizzarsi in tempi più brevi. Secondo quanto rivelato da Il Mattino, nella giornata di mercoledì i dirigenti del club campano incontreranno nuovamente i rappresentanti del Sassuolo per tentare di limare la distanza creatasi dopo i primi colloqui avuti la scorsa settimana.

Gli azzurri avrebbero infatti offerto 28 milioni di euro più 5 di bonus mentre i neroverdi sono fermi sulla richiesta da 30 milioni più 5 di bonus per convincersi a liberare l’attaccante dopo aver già venduto Scamacca al West Ham per quella che è stata l’operazione più remunerative nella storia della società. Questa sera il Napoli sarà impegnato contro l’Hellas Verona così come il Sassuolo se la vedrà invece con la Juventus e i due club sono per ora concentrati nell’affrontare l’esordio in campionato prima di continuare a portare avanti l’operazione Raspadori.

Calciomercato news, incontro per Raspadori al Napoli entro mercoledì

La giornata di mercoledì dovrebbe essere quindi decisiva per capire quali chances ci sono di vedere Giacomo Raspadori al Napoli in questo agosto di calciomercato. Gli azzurri vorrebbero porre una sorta di ultimatuma appunto al Sassuolo contando sulla volontà del calciatore di trasferirsi ai piedi del Vesuvio regalando così un altro attaccante dopo la partenza di Petagna in direzione Monza e l’arrivo, non ancora ufficializzato, di Giovanni Simeone dal Verona.

