Raspadori al Napoli?/ Calciomercato, l’italiano prenderà il posto del belga Mertens

La finestra di calciomercato invernale sta per concludersi ma in vista dell’estate sembrano essere in rialzo le quotazioni riguardanti l’approdo di Giacomo Raspadori al Napoli. Sotto contratto fino a giugno del 2024, Raspadori negli ultimi anni ha attirato su di sè l’attenzione di diversi importanti club come gli azzurri appunto ma anche l’Inter, a cui viene accostato da ormai più di una sessione di mercato.

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, nello specifico il profilo di Raspadori sarebbe stato individuato dai partenopei per rimpiazzare Dries Mertens, il cui contratto scadrà a giugno del 2022, ovvero al termine della stagione attualmente in corso. La richiesta del belga per continuare a giocare ai piedi del Vesuvio viene ritenuta eccessiva dalla dirigenza del Napoli che punta anzi a tagliare diversi stipendi così da abbassare il monte ingaggi.

CALCIOMERCATO NEWS: RASPADORI AL NAPOLI IN ESTATE

L’arrivo di Giacomo Raspadori al Napoli potrebbe dunque concretizzarsi durante il calciomercato estivo. Nell’annata calcistica 2021/2022 Raspadori è stato sin qui in grado di collezionare 24 presenze totali tra campionato e coppa Italia, impreziosite pure da sette reti e quattro assist vincenti serviti ai suoi compagni del Sassuolo.

