Raspadori al Napoli?/ Calciomercato news, Carnevali ammette l’interesse degli azzurri

Calciomercato news, le parole dell’ad Carnevali su Raspadori al Napoli

Il calciomercato estivo potrebbe portare Giacomo Raspadori al Napoli in questi mesi di trattative. I partenopei stanno cedendo Andrea Petagna al Monza ed hanno bisogno di un nuovo attaccante da affidare a mister Spalletti per la stagione che sta per cominciare. Il profilo di Raspadori è uno dei più gettonati in orbita azzurra e l’interesse nei confronti del giocatore del Sassuolo è stato confermato pure dall’amministratore delegato dei neroverdi Giovanni Carnevali.

Intervistato da Sky Sport, il dirigente degli emiliani ha commentato il passaggio di Scamacca, accostato pure ai campani nel recente passato, al West Ham ed è uscito allo scoperto sulla proposta napoletana per il loro calciatore: “Non è stata una operazione facile, ci è voluto un po’ di tempo, mi dispiace solo che non sia rimasto in Italia e allo stesso tempo è bello mandare un ragazzo a giocare in Premier League. Raspadori è ambizioso? Abbiamo già fatto una cessione importante e a gennaio abbiamo ceduto Boga, quindi non abbiamo bisogno di vendere, anche se frenare un calciatore che ha ambizioni non è semplice. Raspadori ha una richiesta dal Napoli, vediamo come finirà nei prossimi giorni. La nostra volontà è comunque mantenere un assetto importante, abbiamo voglia di migliorarci ancora.”

Calciomercato news, servono cessioni prima di portare Raspadori al Napoli

Le chances riguardanti l’approdo di Giacomo Raspadori al Napoli in questa finestra di calciomercato potrebbero dunque anche non aumentare nei prossimi giorni. Prima di puntare su di lui, come abbiamo detto i partenopei hanno prima bisogno di cedere qualcuno ed andranno quindi forte su Raspadori solo dopo il trasferimento di Petagna al Monza. Un altro obiettivo per il reparto avanzato è rappresentato da Giovanni Simeone dell’Hellas Verona.

