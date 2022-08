Raspadori al Napoli?/ Calciomercato news, oggi possibili nuovi contatti col Sassuolo

Calciomercato news, nuovi contatti per portare Giacomo Raspadori al Napoli

L’arrivo di Giacomo Raspadori al Napoli sembra stia prendendo i connotati del tormentone di calciomercato estivo visti i continui contatti con il Sassuolo degli ultimi giorni. Secondo le indiscrezioni più recenti emerse in queste ore, la giornata odierna potrebbe essere decisiva per trovare un’intesa tra le parti e definire il trasferimento dell’attaccante ai piedi del Vesuvio nonostante il contratto ancora valido con i neroverdi fino al giugno del 2024.

Intervistato a margine della sfida poi persa in Coppa Italia contro il Modena, l’amministratore delegato degli emiliani Giovanni Carnevali ha ribadito: “A breve inizia il campionato, da un po’ di giorni stiamo parlando col Napoli e ora dobbiamo arrivare ad una conclusione. Il giocatore lo terremmo anche volentieri, ma sappiamo il suo desiderio di andare a giocare in un grande club, a patto che ci siano condizioni congrue: non è certo una trattativa facile, c’è un tempo in cui dobbiamo chiudere questa trattativa e sarà nei primi giorni di questa settimana.”

Calciomercato news, la richiesta neroverde per cedere Raspadori al Napoli

La pista che porterebbe Giacomo Raspadori al Napoli dal Sassuolo rimane dunque ancora viva in questo martedì di calciomercato estivo. Al momento il patron azzurro Aurelio De Laurentiis avrebbe rilanciato arrivando a proporre 30 milioni di euro più 5 di bonus per il cartellino dell’attaccante per cui i neroverdi hanno chiesto 36 milioni più 6 di bonus oltre al 10% della futura rivendita in maniera analoga a quanto accaduto con il West Ham per Gianluca Scamacca.

Non avendo bisogno di vendere per fare cassa proprio grazie alla cessione della punta ai londinesi, il Sassuolo non ha intenzione di liberare Raspadori per meno di 35 milioni più bonus oltre alla percentuale sulla rivendita nonostante la volontà dello stesso calciatore di sposare la causa partenopea.

