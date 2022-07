Raspadori al Napoli?/ Calciomercato news, passi avanti ma attenzione alla Juventus

Calciomercato news, intesa con l’entourage per Raspadori al Napoli

In questa fase del calciomercato estivo si parla molto del tentativo dei dirigenti azzurri per portare Giacomo Raspadori al Napoli in questi mesi di trattative. I partenopei avrebbero infatti messo nel mirino l’attaccante del Sassuolo nell’ottica di potenziare il proprio reparto avanzato rimasto privo di Lorenzo Insigne e, nel prossimo futuro, anche di Andrea Petagna, ormai prossimo al trasferimento al neo promosso Monza.

Secondo quanto rivelato da Radio Kiss Kiss Napoli durante Radio Goal, l’ennesimo incontro con l’entourage di Raspadori avrebbe portato al raggiungimento dell’intesa economica con il calciatore che dovrebbe andare a guadagnare ai piedi del Vesuvio 2,5 milioni di euro più bonus per il primo anno, 3 milioni per il secondo e così via firmando un contratto quinquennale, valido quindi fino al 2027. A questo punto rimane da definire la formula con il Sassuolo ma occhio ad eventuali altre pretendenti come la Juventus.

Le chances di vedere Giacomo Raspadori al Napoli in questa sessione estiva di calciomercato sono davvero buone in questo momento. Tuttavia, l’amministratore delegato dei neroverdi Giovanni Carnevali ha già spiegato come il Sassuolo non abbia intenzione di cedere altri calciatori dopo aver dato Boga all’Atalanta a gennaio e soprattutto Scamacca al West Ham per un’operazione da oltre 40 milioni di euro complessivi. Un altro aspetto da non sottovalutare è l’interesse della Juventus per Raspadori dato che i bianconeri avrebbero bisogno di un nuovo attaccante e mister Allegri vorrebbe poter contare su un giocatore in grado di essere schierato in più ruoli così da tutelarsi in attesa del recupero di Chiesa.

