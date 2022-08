Raspadori, Juventus o Napoli?/ Calciomercato news, il Sassuolo vorrebbe 40 milioni

Calciomercato news: il futuro di Raspadori tra Juventus, Napoli e Sassuolo

Il calciomercato estivo terminerà solamente alla fine del mese ma Juventus e Napoli dovranno sbrigarsi se vorranno aggiudicarsi Giacomo Raspadori dal Sassuolo. I bianconeri e gli azzurri sono alla ricerca di un nuovo attaccante rispettivamente da alternare a Vlahovic, viste le difficoltà nel riavere Alvaro Morata dall’Atletico Madrid, e per sostituire Andrea Petagna, destinato a trasferirsi al neo promosso Monza, anche se i neroverdi sembrano tutt’altro che propensi a lasciar partire la punta classe 2000.

Mertens alla Juventus?/ Calciomercato news, sarebbe ideale come duttile vice Vlahovic

Intervistato da Il Giornale, l’amministratore delegato degli emiliani Giovanni Carnevali ha spiegato: “Per Giacomo ci sono gli occhi di Napoli e Juventus. È chiaro che il mercato è ancora lungo e tutto può ancora succedere, ma è altrettanto vero che la nostra idea è quella di porre termine alle trattative nel giro di pochi giorni per concentrarci sul campionato. Noi abbiamo come obiettivo quello di valorizzare ragazzi, esattamente come Gianluca Scamacca e il suo approdo in Premier è un fantastico riconoscimento.”

Giovanni Carnevali/ "Superlega flop, ma c’è bisogno di cambiamento. Su Raspadori…"

Calciomercato news: Raspadori, Juventus o Napoli devono sbrigarsi

Il futuro di Giacomo Raspadori potrebbe dunque essere alla Juventus o al Napoli, sempre che il Sassuolo decida di cederlo in questi frenetici giorni di calciomercato. Secondo le indiscrezioni più recenti emerse nelle ultime ore, i piemontesi ed i campani starebbero preparando un’offerta da presentare agli emiliani che però chiederebbero non meno di 40 milioni di euro per il cartellino del ventiduenne sotto contratto fino al giugno del 2024.

LEGGI ANCHE:

Paredes alla Juventus?/ Calciomercato news, servono sostituti per McKennie e Pogba

© RIPRODUZIONE RISERVATA