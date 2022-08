Raspadori, Napoli o Juventus?/ Calciomercato news, Carnevali avvisa le pretendenti

Calciomercato news: Giacomo Raspadori, Napoli e Juventus sono avvisate

Il calciomercato estivo durerà ancora un mese ed il futuro di Giacomo Raspadori rimane in bilico tra Napoli, Juventus e Sassuolo. Il calciatore di proprietà dei neroverdi è finito nel mirino sia dei campani che dei piemontesi ma l’amministratore delegato degli emiliani Giovanni Carnevali già nei giorni scorsi aveva sottolineato che il suo club non aveva bisogno di cedere altri elementi dopo la partenza di Gianluca Scamacca in direzione West Ham per quello che è stato l’affare di mercato più remunerativo nella storia della società.

Intervistato da Il Giornale, il dirigente ha posto una sorta di deadline per le pretendenti di Raspadori spiegando: “Per Giacomo ci sono gli occhi di Napoli e Juventus. È chiaro che il mercato è ancora lungo e tutto può ancora succedere, ma è altrettanto vero che la nostra idea è quella di porre termine alle trattative nel giro di pochi giorni per concentrarci sul campionato. Noi abbiamo come obiettivo quello di valorizzare ragazzi, esattamente come Gianluca Scamacca e il suo approdo in Premier è un fantastico riconoscimento.”

Calciomercato news: Raspadori in bilico tra Napoli, Juventus e Sassuolo

Non resta dunque molto tempo a Napoli e Juventus se vorranno aggiudicarsi Giacomo Raspadori in questa finestra estiva di calciomercato. L’ad Carnevali ha parlato quindi anche di Davide Frattesi, accostato alla Roma, spiegando: “Per Davide Frattesi fino ad un certo periodo c’è stato l’interessamento della Roma. Per Squinzi, Domenico Berardi doveva diventare la bandiera del Sassuolo. Oggi lo è assolutamente.”

