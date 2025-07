Rassemblement National, procura europea ha aperto inchiesta su finanziamenti: i sospetti riguardano oltre 4,3 milioni, sarebbero spese irregolari

INCHIESTA IN EUROPA SU RASSEMBLEMENT NATIONAL

Un sistema illegale di finanziamenti tramite associazioni: è questo il sospetto per cui la Procura europea ha aperto un’inchiesta su Rassemblement National e sui suoi alleati dell’ex gruppo Identità e Democrazia (ID) al Parlamento europeo. A darne notizia sono Le Monde, Die Zenit e Falter, secondo cui le gravi accuse coinvolgono anche figure vicine a Marine Le Pen.

Caos Spagna, UE blocca 1 miliardo di euro nella quinta rata PNRR/ “Governo Sanchez non rispetta gli impegni”

Il sospetto è che Rassemblement National e i suoi alleati abbiano speso in modo irregolare oltre 4,3 milioni di euro tra il 2019 e il 2024, secondo un rapporto della Direzione degli affari finanziari dell’istituzione europea. I fondi pubblici erogati dal Parlamento europeo sarebbero stati assegnati tramite appalti truccati o fittizi a società vicine al partito, senza vere prestazioni lavorative o con gravi irregolarità.

Difesa UE: UK e Canada potranno accedere ai prestiti europei/ "Accordi pronti entro fine luglio"

Due sarebbero le aziende finite nel mirino: e-Politic, che avrebbe incassato 1,7 milioni di euro grazie a un appalto giudicato irregolare dagli ispettori dell’UE; e Unanime, che avrebbe ricevuto oltre 1,4 milioni per lavori affidati in subappalto a costi inferiori, generando così un sospetto margine di profitto di circa 260mila euro. Entrambe le società risulterebbero riconducibili a due figure vicine a Marine Le Pen: l’ex consigliere Frédéric Chatillon e sua moglie Sighild Blanc.

Il portavoce della Procura, che ha confermato la notizia all’AFP, non ha voluto fornire ulteriori dettagli “per non compromettere i risultati dell’indagine“.

Dazi UE-Cina, Von der Leyen come Trump: “prodotti europei discriminati”/ “Rischio aziende serve riequilibrio”

LA REPLICA DI BARDELLA

A stretto giro è arrivata la replica di Jordan Bardella, leader del Rassemblement National, che ha bollato l’indagine come “l’ennesima manovra persecutoria” da parte del Parlamento europeo. Bardella ha inoltre criticato l’istituzione per aver, a suo dire, diffuso comunicazioni interne in un momento delicato, ovvero durante una fase di confronto procedurale.

Per Bardella, ora presidente del gruppo dei Patrioti d’Europa, non bisogna lasciarsi “ingannare” da questo tipo di operazioni. Da Strasburgo ha fatto sapere che questa nuova battaglia legale sarebbe in realtà una battaglia politica. D’altra parte, Bardella ha preso le distanze dall’ex gruppo Identità e Democrazia, spiegando di essere il presidente dei Patrioti, mentre non lo era di ID, e che tra queste due entità “non c’è alcun legame giuridico“.

Marine Le Pen, invece, non si è sbilanciata sulla vicenda: “Non so cosa stia succedendo, non ho indagato“, aveva dichiarato la settimana scorsa, dopo che erano trapelate le prime indiscrezioni di stampa sull’inchiesta.

Il Parlamento europeo ha fatto sapere di aver preso “atto della decisione della Procura” ed espresso la disponibilità a collaborare con le autorità, se necessario.