Rata mutuo troppo alta/ Pochi italiani riescono a saldare il debito: come uscirne?

Per molti italiani, la rata del mutuo è troppo alta. In alcuni casi – vedremo quanti esattamente – sostenere un canone troppo rialzato, avrebbe causato non pochi problemi alle famiglie italiane. D’altronde tra rincari e inflazione, il tenore di vita è divenuto sempre più alto ed esigente.

Peso che non tutte le famiglie riescono a sostenere, soprattutto i nuclei familiari che devono far fronte agli impegni economici anche nei confronti dei propri figli. L’indagine riportata da “SalvaLaTuaCasa” realizzata da Nomisma per Esdebitami Retake, ha dimostrato che in un anno, ben una famiglia italiana su due ha riscontrato gravi problemi a saldare i debiti dei mutui e prestiti.

Rata del mutuo troppo alta: sempre più ritardi di pagamento

Una rata del mutuo troppo alta, comporterebbe non pochi problemi economici. Ma questo problema sembra essere sempre più comuni, dato che l’indagine “SalvaLaTuaCasa” ha dimostrato che il 37% dei nuclei familiari stenta a riuscire a pagare le rate, il 10% invece, nonostante abbia onorato il proprio debito, lo avrebbe fatto con troppe difficoltà.

Anche sul fronte finanziamenti la situazione è quasi identica: il 37% delle famiglie hanno stentato al pagamento, e il 13% è riuscita a saldare il debito, ma anche loro con difficoltà notevoli.

Sulla situazione globale, il 2% degli italiani ancora oggi registra ritardi sui pagamenti delle rate, mentre l’1% – nonostante abbia accumulato dei debiti – sembrerebbe esser riuscita a recuperare i pagamenti insoluti.

Coloro che hanno maggiori difficoltà – con molta probabilità – sono le famiglie che anni fa hanno sottoscritto finanziamenti o mutui a tasso variabile, non prevedendo che nel 2023 avessimo potuto affrontare una crisi economica senza eguali.

In questo caso occorrono delle exit strategy per chi ha il tasso variabile. Mentre una strategia finanziaria più opportuna, sarebbe quella di tagliare le spese superflue e cercare di risparmiare più possibile, senza però, lasciare il capitale “morto in un conto corrente”.

Questo significherebbe lasciarlo in mano all’inflazione, e oggi si tradurrebbe in una morte sicura.











