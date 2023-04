Rateizzare la bolletta del gas/ Opportunità per le imprese: come abbattere i costi

Rateizzare la bolletta gas e dell’elettricità, potrebbe essere la soluzione migliore per quelle imprese che stanno avendo difficoltà. Tra i rincari e la riduzione del potere d’acquisto, è possibile che anche un’azienda registri un forte calo di fatturato, restando costretta a ridurre le spese mensili.

I sostegni per il caro bollette sono sempre meno. Ma questo non deve scoraggiare privati ed imprese, visto che il trend del costo delle utenze domestiche è in calo (e forse lo sarà anche nei prossimi mesi). Vediamo ad oggi, qual è la soluzione per risparmiare in bolletta (rivolto alle aziende).

Rateizzare la bolletta gas per le imprese: come funziona

Rateizzare una bolletta del gas e della luce, oggigiorno è possibile. La soluzione in questo specifico caso, è rivolta alle imprese, che hanno l’opportunità di poter dilazionare il pagamento su un periodo minimo che parte da un anno, fino ad un massimo di tre anni, purché i consumi siano quelli effettuati tra il 1° ottobre del 2022, e il 31 marzo del 2023 (purché fatturati entro e non oltre il 30 settembre 2023).

Nel caso in cui un’azienda risultasse insoluta, ovvero che il pagamento di solamente due rate non venisse portato a termine (anche non consecutive), scatta immediatamente la perdita del beneficio, oltre che l’imposizione del pagamento in un’unica soluzione, del debito residuo.

Il fornitore dell’utenza elettrica e del gas, potrà applicare un tasso di interesse sulla dilazione concessa all’aziende, a patto che però, quest’ultimo non sia superiore al rendimento BTP. Una difficoltà per le PMI, è certamente l’obbligo assicurativo di un ente contro garantito da Sace spa.

La polizza dovrà provvedere alla copertura del credito dilazionato, utile per poter approvare la domanda di rateizzazione. In sua assenza, come previsto dal decreto interministeriale, sarà impossibile accettare di poter rateizzare la bolletta del gas e della luce.

Il decreto interministeriale sarà pubblicato in Gazzetta ufficiale, con la firma (risalente al 3 febbraio del 2023) dal Ministro delle imprese e del made in Italy, Alfonso Urso, e controfirmato il 3 marzo scorso (dello stesso anno), dal Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin.











