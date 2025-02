Dopo diversi giorni di (talvolta accese) discussioni sulla rottamazione delle cartelle fiscali proposta dalla Lega, per il deputato Alberto Gusmeroli – che si è affidato alle pagine del Tempo – è arrivato il momento di fare un po’ chiarezza e qualche dovuta precisazione mettendo fin da subito in chiaro che il progetto leghista presentato al Parlamento a novembre e giunto in Senato pochi giorni fa “non è un condono” perché prevede espressamente che le imposte vengano “pagate tutte” ma con la semplice accortezza di concedere al contribuente “dieci anni”: una soluzione che secondo Gusmeroli ambisce ad essere innanzitutto “ben strutturata” e poi anche “definitiva“.

IMU durante lavori di ristrutturazione/ L'imposta non va pagata per intero (12 febbraio 2025)

Complessivamente – spiega ancora Gusmeroli – l’idea è quella di permettere “di rateizzare in dieci anni tutto l’arretrato di imposte, tasse e contributi” generati fino alla data limite del “31 dicembre 2023” cercando – insomma – di risolvere quelle tante “criticità emerse dalle precedenti rottamazioni”: è il caso, spiega – della “durata troppo breve” o anche degli “anticipi troppo elevati” che finivano per rendere comunque complesso per il contribuente versare quanto dovuto; specialmente a fronte di “crisi economiche o sanitarie”.

Bonus edilizi 2025/ Gli incentivi rimasti con detrazioni diverse (12 febbraio)

Alberto Gusmeroli: “Con la rottamazione possiamo incassare di più e ridurre le tasse per tutti”

Secondo l’idea leghista alla base del disegno di legge – continua a spiegare Alberto Gusmeroli – si punterebbe a permettere ai contribuenti di “pagare sia il vecchio che il nuovo, evitando che si ritrovino di nuovo in difficoltà” introducendo anche una sorta di salvagente che è rappresentato dal fatto che “non si decade se si salta una rata, ma solo se si accumulano otto rate non pagate”; il tutto partendo dal presupposto che “se i cittadini riescono a pagare le rate comodamente” allora quasi certamente potranno anche “pagare le imposte” dell’anno corrente, con il doppio beneficio che “lo Stato (..) incassa di più e può ridurre anche le tasse per tutti“.

Bonus tiroide 2025/ Come ricevere l'assegno fino a 550€ (11 febbraio)

Lasciando – infine – da parte il tema della proposta rottamazione, Gusmeroli dedica anche un pensiero al (mezzo fallimentare) concordato preventivo che dal suo punto di vista ha mostrato fin troppi “forti limiti” specialmente dal punto di vista della “previsione futura dei redditi”: dal conto suo – ed ovviamene della Lega – un’opzione migliore potrebbe essere quella di introdurre “la flat tax incrementale che prevede di pagare il 15% sull’incremento del reddito da un anno all’altro”.