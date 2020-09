Ratto gigante esce da fogne Città del Messico/ Video, choc e orrore, ma in realtà…

Un ratto gigante è sbucato fuori dalle fogne presso Città del Messico? No, anche se la foto divenuta virale in queste ore sembrava far presagire qualcosa di inquietante, quasi da film horror. Nello scatto circolante sul web si vede infatti un enorme topo marrone adagiato prima su un fianco e poi messo “seduto”. Difficile non associare quell’immagine ad una figura mostruosa e sovradimensionata, ma in realtà si tratta della più classica delle fake news. Quell’animale, infatti, non è affatto reale, bensì un pezzo di una scenografia creata per halloween. La “leggenda” narra che il mega ratto fosse uscito dalle fogne della metropoli messicana a causa di una pioggia incessante, e da tonnellate di rifiuti che si erano accumulati con il passare del tempo. E così che durante i lavori di pulizia dei depuratori della rete fognaria, gli operai si sarebbero appunto imbattuti nel gigantesco roditore.

RATTO GIGANTE ESCE DALLE FOGNE: FAKE NEWS, MA A BRUXELLES…

La notizia è stata rilanciata dal tabloid inglese Daily Star, ed è arrivata anche in Italia, ripresa da Leggo, Il Mattino, e altri numerosi quotidiani, proprio per la sua particolarità. Molti, ad un primo sguardo della foto, saranno saltati sulla sedia spaventati, ma dopo aver letto con attenzione, si saranno sicuramente rassicurati. E pensare che quell’oggetto di scena è decisamente datato, in quanto facente parte di una vecchia festa del 31 ottobre del 2018. Non si sa come mai sia emerso proprio in queste ore, fatto sta che la “comparsa” ha fatto il giro del mondo in poche ore. E a proposito di topi, è decisamente ben più reale il ratto che è stato filmato fra i palazzi del potere di Bruxelles. Al Parlamento Europeo, infatti, come mostrato da un video pubblicato dal quotidiano Il Tempo, è stato avvistato un roditore gironzolare fra i tavoli della mensa, mentre la stessa era deserta. “Un topo nella mensa del Parlamento Europeo… vi sembra normale?”, ha scritto in didascalia il gruppo Facebook, “Gruppo Identità e Democrazia – delegazione Lega”, filmato rilanciato da Salvini.





