“Ratzinger domani in Vaticano”/ Benedetto XVI commosso dall’incontro con il fratello

Il Papa emerito Benedetto XVI non rimarrà in Germania dopo la visita al fratello Georg bensì tornerà domani in Vaticano: così la Diocesi di Ratisbona mette fine ai “rumors” che davano l’anziano Josep Ratzinger intenzionato a non mettere più piede nei Giardini del Vaticano dove si è ritirato dopo le dimissioni per poter stare vicino al fratello molto malato e residente a Regensburg. Il portavoce della diocesi di Ratisbona, Clemens Neck, ha spiegato che il volo di ritorno da Monaco per Roma è previsto nella mattinata di domani: giovedì scorso, a sorpresa, il Papa emerito era partito alla volta della Germania per andare al capezzale dell’amato fratello, molto malato e per alcuni in serio pericolo di vita per gli acciacchi della vecchiaia. «Potrebbe essere l’ultima volta che i due fratelli si vedono in questo mondo», aveva aggiunto la Diocesi di Ratisbona nell’annunciare l’arrivo di Papa Ratzinger. Dopo però le voci che davano il 93enne Benedetto XVI intenzionato a rimanere in Germania, la smentita ufficiale della Santa Sede e ora di Ratisbona: «è previsto il rientro».

PAPA RATZINGER NON RIMANE IN GERMANIA

Resta sia commovente l’incontro tra i due anziani fratelli, sia storico come viaggio in quanto è il primo dopo la rinuncia di Ratzinger al soglio pontificio prima dell’elezione di Papa Francesco. «Quattro giorni a Regensburg-Ratisbona, ogni mattina ha celebrato messa con il fratello e sabato ha pregato nel cimitero di Ziegetsdorf davanti alle tombe dei genitori, Maria Rieger e Joseph Ratzinger senior, e della sorella maggiore Maria Theogona, la più grande dei tre figli, scomparsa nel 1991», spiega il Corriere della Sera in merito alle fonti fornite dall’Istituto che tiene in cura il fratello del Santo Padre. «Si sono destati i ricordi, è stato un viaggio a ritroso nel tempo», ha spiegato invece Christian Schaller, vicedirettore dell’Istituto, raccontando di un Ratzinger molto commosso nel vedere il fratello e ancora molto lucido nel salutare i tanti vicini incuriositi lungo le strade. È affaticato dal viaggio, questo è ovvio, ma il fedele segretario particolare Georg Gänswein assieme ad un medico, un infermiere e una delle memores domini, le religiose laiche che hanno cura del Papa emerito, lo hanno sostenuto in tutto: «Il Papa emerito è esausto ma pieno di gioia, l’incontro tra i due fratelli è stato commovente, un conforto per entrambi», fa sapere ancora la Diocesi di Ratisbona prima del rientro al monastero vaticano Mater Ecclesiae.



