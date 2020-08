“Ratzinger malato grave”/ Biografo Benedetto XVI: “forti dolori per herpes al viso”

Joseph Ratzinger sarebbe gravemente malato al viso dopo esser tornato dal viaggio in Germania per l’ultimo addio al capezzale del fratello Georg (scomparso l’1 luglio 2020): la rivelazione arriva dal biografo più importante del Papa Emerito Benedetto XVI, Peter Seewald che ai quotidiani tedeschi spiega come Ratzinger è pronto per scrivere nuove riflessioni solo se riuscirà a guarire dal forte dolore che gli sta provocando un possibile herpes al volto. Dopo esser tornato dal viaggio in Germania per salutare il caro fratello ammalato, scrive il quotidiano tedesco “Passauer Neue Presse”, Papa Ratzinger avrebbe contratto la grave infezione al viso che gli esperti indicano in herpes oftalmico: il 93enne Joseph Ratzinger sarebbe «molto fragile» e la sua voce sarebbe «appena udibile», spiega Seewald in attesa di una conferma del monastero “Mater Gratiae” dove risiede Papa Benedetto XVI ancora dopo il ritorno in Vaticano dalla Germania.

LA RIVELAZIONE DEL BIOGRAFO DI BENEDETTO XVI

Lo scorso sabato sarebbe avvenuto l’ultimo incontro tra Seewald e Ratzinger, spiega il vaticanista di Repubblica Paolo Rodari, e nonostante la grave malattia che ha colto il già fragile Benedetto XVI comunque vi sarebbero impressioni «ottimiste» del biografo sulla possibilità di recupero forze dell’anziano Papa Emerito con nuovi scritti pronti ad essere prodotti e pubblicati nei prossimi mesi. Per il momento il Vaticano non ha rilasciato commenti ufficiali ma tanto Seewald di recente quanto il segretario particolare di Ratzinger Georg Gaenswein hanno confermato che il Pontefice sia in condizioni di dolore ma con «estrema lucidità» nonostante tutte le malattie. Secondo quanto riportato dai quotidiani tedeschi, Seewald avrebbe comunque spiegato che l’herpes al viso sarebbe peggiorato dopo il viaggio in Germania.



