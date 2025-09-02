La Serie A decide di puntare sul ritorno in Italia di giocatori esperti, come dimostra l'arrivo di Raul Albiol al Pisa

Raul Albiol al Pisa, esperienza in difesa per Gilardino

Con la chiusura della sessione estiva dei trasferimenti le uniche aggiunte che possono essere fatte alle rose delle squadre italiane e non è tramite i calciatori rimasti svincolati, questa strategia è già stata messa in opera da una delle neopromosse in Serie A che ha chiuso oggi l’arrivo di un giocatore esperto già contattato nelle settimane passate. L’arrivo di Raul Albiol al Pisa è solo l’ultimo dei ritorni in Serie A visto che numerose squadre italiane hanno deciso di andare sul sicuro e affidarsi a giocatori di età avanzata e soprattutto che conoscono bene il campionato italiano.

Una delle squadre che più di tutte ha scelto questa tattica è il Bologna che ha riportato in Serie A due campioni d’Europa che dopo l’impresa con la nazionale di Mancini avevano scelto di provare un’esperienza fuori dall’Italia ma con risultati molto diversi. I calciatori in questione sono Federico Bernardeschi e Ciro Immobile che nei mesi passati hanno deciso di rescindere il loro contratto con il Toronto FC e il Besiktas per mettersi a disposizione di Vincenzo Italiano, l’ex Juventus ha lasciato il Canada dove era il giocatore di maggiore talento e l’idolo dei tifosi mentre l’ex Lazio non è mai riuscito ad incidere nel campionato turco.

Non solo Raul Albiol: i colpi scudetto di Milan e Napoli

Oltre al ritorno di Raul Albiol al Pisa tra le neopromosse anche il Sassuolo ha accolto in Italia per la seconda volta un calciatore di grande esperienza, il centrocampista serbo Nemanja Matic di cui si ricorda la breve esperienza alla Roma di Mourinho, nella quale però non ha lasciato un segno indelebile. Un altro grande ritorno è poi quello di Edin Dzeko che dopo gli anni di Roma e Inter aveva scelto il Fenerbahce per continuare la sua carriera, dopo due anni in maglia gialloblù ha deciso di tornare in Serie A e vestire la maglia della Fiorentina dove sarà la riserva di Kean e Piccoli.

Ritorni importanti e che potrebbero avere un grosso impatto sul campionato sono poi quelli di Adrien Rabiot e Rasmus Hojlund rispettivamente al Milan e al Napoli che li hanno scelti proprio per la loro conoscenza della competizione, del modo di giocare italiano e nel caso del francese anche dell’allenatore. A metà classifica invece torna Nicolò Zaniolo che questa volta vestirà i colori dell’Udinese con i quali cercherà di tornare ai livelli raggiunti prima dei due infortuni al ginocchio, e Maxwel Cornet che fa felici i tifosi del Genoa ma si dovrà conquistare il posto contro Gronbaek e Carboni.