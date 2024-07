Raul bacia una tentatrice a Temptation Island 2024?/ Spunta l’anticipazione choc (con foto): cos’è accaduto

Raul vicino ad una tentatrice nella prossima puntata di Temptation Island 2024: scatta il bacio?

Non sono mancati colpi di scena nel corso della terza puntata di Temptation Island 2024 e molti hanno avuto come protagonisti la coppia composta da Raul e Martina. Ormai la ragazza sembra essere sempre più interessata al single Carlo, nonostante ammetta il contrario. Il feeling tra i due è infatti palese e inizia a preoccupare seriamente anche lo stesso Raul, che dopo aver avuto un crollo, si è infuriato, dicendosi deluso dal comportamento che Martina sta avendo nei suoi confronti.

Lino e Maika, lite furiosa tra a Temptation Island 2024/ La tentatrice lo asfalta:"Mi rompi il caz*o!"

È probabilmente proprio da questo presupposto che partirà una svolta che, nel corso della prossima puntata di Temptation Island 2024, avrà come protagonista Raul e che lo porterà ad aprirsi molto di più con le tentatrici. Finora, infatti, Raul è stato semplice spettatore del percorso della fidanzata dall’altra parte del villaggio, commentandolo ed infuriandosi per la complicità mostrata da lei con Carlo. Dalla prossima puntata pare però che le cose cambieranno drasticamente.

Pagelle coppie Temptation Island 2024 terza puntata/ Alessia, Jenny e Gaia regine, debacle per Lino e Luca

Raul e Martina al falò di confronto immediato nella quarta puntata di Temptation Island 2024?

A confermarlo è il promo della quarta puntata di Temptation Island 2024, che tra le sue veloci scene ne mostra anche una con Raul e una tentatrice. I due sono così vicini che sembrano ad un passo dal baciarsi (come di vede nella foto all’inizio dell’articolo), il che porterebbe in scena una svolta tanto inaspettata quanto sorprendente, soprattutto visto che finora è stato lui a criticare lei per gli avvicinamenti al tentatore. E pare proprio che, di fronte alla visione di questa scena, Martina rimarrà basita e scossa, al punto da poter arrivare a prendere una decisione inattesa. Insomma, la prossima puntata di Temptation Island 2024 regalerà al pubblico di Canale 5 vere e proprie scintille!











© RIPRODUZIONE RISERVATA