Raul Brancaccio minacciato dagli scommettitori/ “Mi hanno detto di perdere, avevano puntato su Herbert”

Due giorni fa il tennista napoletano Raul Brancaccio, che ha raggiunto il 120esimo posto del ranking mondiale (ma a causa di vicissitudini personali si trova ora 321esimo), durante il torneo Atp 125 nella sua Napoli è stato fischiato, insultato e minacciato dal pubblico. Il match si disputava contro il francese Pierre-Hugues Herbert e ha visto il 26enne napoletano in vantaggio nel primo set, grazie a sette match point, ma poi sconfitto alla fine del terzo.

Al di là della partita, però, a Raul Brancaccio non è andato veramente giù di essere stato minacciato, e si è sfogato in un post su Facebook nel quale si è scagliato contro la “gente ignorante, inutile e vergognosa che rovina uno sport così bello”. La vicissitudine, poi, calmati i bollenti spiriti, è stata raccontata anche in un’intervista rilasciata per il Corriere del Mezzogiorno, nel quale, amaramente, Raul Brancaccio sottolinea subito che “giocare a Napoli era un mio obiettivo e ci tenevo in modo particolare”. Sulla sua disavventura, ricorda che dal pubblico “mi urlavano ‘fai doppio fallo, sei scarso. Mi sono giocato il punto per la bolletta‘” e il tentativo di ignorarli si è rivelato vano, perché a lungo andare “diventa tosta”.

Raul Brancaccio: “L’ambiente del Tennis sta cambiando in peggio”

Raul Brancaccio, insultato e minacciato a Napoli, sottolinea che “non mi aspettavo di certo una cosa del genere”, ritenendo a dir poco “vergognoso che le persone non abbiano educazione“. Un problema, però, che riguarda purtroppo in generale tutto l’ambiente del tennis, che “ultimamente si sta trasformando in negativo e c’è un tifo che non è più spontaneo e corretto come un tempo. Minacce e insulti non dovrebbero far parte di questo sport che prima non era nemmeno sfiorato da tali atteggiamenti”, mentre la colpa della deriva la imputa “alle scommesse“.

Fortunatamente, però, Raul Brancaccio ha ricevuto dai suoi colleghi una solidarietà tale che l’ha spinto “a denunciare quest’episodio e affrontare questo tema”. Un pensiero va a Sinner, “mi ha scritto in privato”, ma anche a Vavassori, che ha dedicato al napoletano un post sui social. Ma anche “Matteo Berrettini e tanti altri [che] mi sono stati vicini e mi hanno spronato ad andare avanti”. In chiusura Raul Brancaccio ha voluto sottolineare che non si fa intimidire e “tornerà a Napoli”, ma comunque si augura che intervenga “l’Atp perché non è possibile che accadano queste cose: noi tennisti vogliamo che il nostro sport sia corretto e senza un tifo becero”.













