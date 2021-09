Raul Cremona/ “Ho ritrovato l’insegnante che ero a Voglio essere un mago”

Chi è Raul Cremona

Raul Cremona è il “magister” della scuola di magia di “Voglio essere un mago”, il nuovo reality-talent di Rai 2, in onda da mercoledì 21 settembre. Nel corso delle cinque puntate, il celebre comico e illusionista terrà anche delle lezioni speciali ai 12 aspiranti maghi: “Avrò il doppio ruolo di preside e di educatore: sarò severo, ma con i ragazzi è nato un bel rapporto, affettuoso e rispettoso. Negli anni ’80 per un breve periodo ho insegnato a scuola: ho ritrovato l’insegnante che ero“, ha spiegato all’Ansa. Nella scuola di magia diretta da Raul Cremona non si respira il tipico clima del reality: “I partecipanti sono coesi, hanno l’unico obiettivo di salire di grado e incontrare dei professionisti”. Nel programma Raul Cremona avrà l’ingrato compito di scegliere tra i partecipanti chi dovrà lasciare la scuola.

VOGLIO ESSERE UN MAGO/ Diretta e concorrenti: 12 'teen wizard' in gara

Raul Cremona: il severo “magister” della scuola di magia

Con i suoi 40 anni di esperienza, Raul Cremona presiederà il corpo docente formato da Eleonora Di Cocco (grandi illusioni), Federico Soldati (mentalismo) e dal ‘trio’ Jack Nobile, Hyde e Sbard (micromagia). I 12 allievi dovranno interagire anche con i “Babbaloni”, giovani influencer estranei al mondo della magia: “Questo programma dà un ruolo inedito alla magia. Ai miei tempi l’arte magica appariva saltuariamente in tv, con Internet finalmente i maghi sono in Rete”, ha detto Cremona all’Ansa. Ma la magia resta un’arte teatrale che è sempre meglio fruire dal vivo: “Per questo nel castello agli allievi verrà insegnato come creare una sorta di pièce teatrale per poter sostenere il confronto con il pubblico“, ha concluso il “magister” di “Voglio essere un mago“.

