Raul Cremona video scherzo Le Iene/ Disperato e in mutande contro i figli: perché?

Un Raul Cremona come non l’avete mai visto è la vittima designata dello scherzo de Le Iene Show in onda su Italia Uno a partire dalle ore 21:15. Il comico cammina per casa con un look che – siamo pronti a scommettere – scatenerà i social durante la messa in onda della gag firmata da Sebastian Gazzarrini. Nel video di anticipazioni fornito dalla trasmissione Mediaset si vede il malcapitato Raul Cremona nell’atto di inveire contro i figli, Giordano e Leonardo. Ma cos’hanno fatto di male per meritarsi gli improperi del papà? L’uomo non fa altro che camminare avanti e indietro per casa, rigorosamente in mutande, e da quel che possiamo intuire è disperato per la stupidità dei figli, che in effetti non esita a definire “cog*ione” e “scemo”. Ma qual è il motivo di tanta rabbia mista a disperazione da parte di Raul?

RAUL CREMONA, VIDEO SCHERZO LE IENE

Dal breve video di anticipazioni dello scherzo a Raul Cremona possiamo evincere che uno dei due figli del comico si è procurato in maniera stupida un problema ad un occhio. In un primo momento Raul consiglia al figlio, che lamenta un fastidio a quanto pare intollerabile, di sciacquare l’occhio. Ma come si fa a raggiungere la parte interna chiede il figlio? Cremona glielo spiega: “Devi ‘divaricare’ l’occhio!”. Il figlio però non trova giovamento dal consiglio del padre, per questo motivo gli chiede di infilarsi i pantaloni e di accompagnarlo al pronto soccorso. Una soluzione che non sembra essere particolarmente gradita a Raul Cremona, che infatti commenta: “Se vai all’ospedale, adesso diventa un altro caso: un fratello di un fratello di un figlio che fa questa cag*ta qua…”. Sì, ma resta il quesito: quale cag*ta?

