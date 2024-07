Raul Dumitras e la single Nicole: bacio hot in disco dopo Temptation Island 2024

Raul Dumitras ha dimenticato l’ex fidanzata Martina De Ioannon dopo la rottura consumatasi a Temptation Island 2024, e l’ha fatto avvicinandosi sensibilmente ad una delle single conosciute nel villaggio: Nicole Belloni. Il ragazzo è ora sentimentalmente libero dopo l’addio a Martina, che proprio nelle ultime ore ha fatto una diretta Instagram difendendosi dalle critiche e dagli insulti ricevuti, e di recente ha preso parte alla festa di compleanno della tentatrice celebrata prima con una cena al ristorante e poi in discoteca a Milano.

A testimoniare la nuova vita di Raul dopo la rottura con Martina sono alcune Instagram stories, condivise dal ragazzo, da Nicole e da altri invitati alla festa. Nello specifico, dopo la cena al ristorante, la combriccola si è spostata in discoteca e lì sarebbe scoppiata la passione tra Dumitras e la tentatrice, che si sarebbero scambiati un bollente bacio, come mostra un video presto diventato virale sul web.

Raul Dumitras dimentica Martina De Ioannon con la tentatrice Nicole?

Raul Dumitras ritrova così il sorriso con Nicole Belloni, dopo l’addio a Martina De Ioannon a Temptation Island 2024. Il ragazzo volta pagina e lo fa con una tentatrice che, in realtà, non ha mai realmente attirato la sua attenzione durante l’avventura televisiva su Canale 5; lui si era infatti avvicinato alla single Siriana, lei invece aveva tentato Alex Petri, che poi ha rotto con la fidanzata Vittoria. Ora, però, i due si sono ritrovati dopo il programma e si sono sensibilmente avvicinati, con Raul che ha anche dedicato a Nicole un messaggio per il compleanno sulle Instagram stories: “Auguri bambolina“.

Forse è ancora troppo presto per dirsi fidanzati, sta di fatto però che la complicità tra Raul e Nicole è evidente e che quel bacio appassionato in discoteca la dice lunga sul feeling che si è creato tra i due nel giro di pochi giorni. Ci saranno degli sviluppi nella (probabile) nascente coppia?