Martina De Ioannon e Raul Dumitras, ancora tensioni dopo la rottura

Non si placano le tensioni tra due ex protagonisti di Temptation Island, Martina De Ioannon e Raul Dumitras. Il loro viaggio nei sentimenti su Canale 5 dello scorso anno ha segnato un drastico punto di svolta nel loro rapporto, con la decisione di lasciarsi al falò di confronto e di prendere definitivamente strade separate. La ragazza, a seguire, è diventata nuova tronista di Uomini e donne nella scorsa edizione ed è uscita dal programma felice, innamorata e mano nella mano con il corteggiatore Ciro Solimeno.

Anticipazioni Temptation Island 2025: "Nella terza puntata dura scenata di un fidanzato"/ Cos'è successo

Raul è invece scomparso dai radar televisivi ma, in compenso, ha ottenuto un ampio seguito social e in molti continuano a seguirlo e sostenerlo. E proprio in questi giorni sta andando in scena un botta e risposta tra i due ex fidanzati, che ha acceso e non poco le dinamiche dei social, segno che le scorie della loro rottura sono ancora piuttosto evidenti e difficili da metabolizzare, sebbene entrambi si siano rifatti una vita.

Temptation Island, Tony Renda ‘affonda’ l’ultimo ricordo di Jenny Guardiano/ Gesto ‘choc’: “Ricordi e bugie…”

Martina De Ioannon punge, Raul Dumitras replica: il botta e risposta social

Tutto è iniziato in questi giorni quando Martina De Ioannon, assieme al fidanzato Ciro Solimeno, ha fatto una diretta su TikTok con tanto di frecciatina: “Ognuno ha i suoi gusti. Io per esempio non condivido alcuni dei vostri gusti. Ciro non si sente Brad Pitt, siete voi che avete fatto diventare Brad Pitt chi non era Brad Pitt“. Una dichiarazione che non ha fatto riferimento ad una persona specifica, ma che molti fan hanno interpretato come una stilettata all’ex fidanzato Raul Dumitras. Anche lo stesso Raul pare averla interpretata allo stesso modo, infatti nelle ultime ore ha replicato all’ex fidanzata accendendo un infuocato botta e risposta a distanza.

Francesca Sorrentino furiosa dopo nozze di Gabriela e Giuseppe/ L'ex Temptation Island scatena il web

Il ragazzo ha infatti condiviso su TikTok un video mentre mette in mostra il suo fisico e, come sottofondo musicale, compaiono alcune sue dichiarazioni fatte a Temptation Island: “In un anno facciamo dieci viaggi, andiamo a cena fuori cinque volte a settimana. Se passa una donna non la guardo, non perché sono forzato, ma perché non ho proprio il desiderio! Hai mai visto maschi come me? È inutile che stanno a parlare, quello che do io è raro“. E, in aggiunta, una didascalia che recita: “Con tutto il rispetto per Brad Pitt eh, ma qua siamo in forma smagliante, con grandi risultati e in piene forze“.