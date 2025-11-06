Raul e Cristina nuova coppia? Il video al concerto incastra gli ex di Martina e Gianmarco: e Pugnaloni rompe il silenzio.

Cristina Ferrara e Raul Dumitras potrebbero essere una coppia. Si tratta dei rispettivi ex fidanzati di Gianmarco Steri e Martina De Ioannon. I primi sono usciti insieme durante la scorsa stagione di Uomini e Donne, mentre la seconda coppia si è separata a Temptation Island dopo un percorso piuttosto travagliato. Dopo essere stati beccati insieme più volte, ecco che Lorenzo Pugnaloni chiarisce tutto a Casa Lollo e ci spiega finalmente se Raul e Cristina stanno insieme o se invece è solo una montatura del pubblico.

Cristina è stata la grande assente del confronto a Uomini e Donne tra Ciro, Martina e Gianmarco, ma del resto se ci pensiamo bene lei non aveva molto a che fare con il triangolo, ma come afferma Pugnaloni, nel primo confronto era stata presente. Stavolta, a Uomini e Donne, ha solo mandato un messaggio da far leggere in puntata a Maria De Filippi. Ad ogni modo, il suo avvicinamento con Raul ha stupito tutti: perchè ha frequentato proprio l’ex di Martina De Ioannon?

Raul e Cristina, il video al concerto e il numero di telefono

Pochi giorni fa sempre Lorenzo Pugnaloni ha pubblicato una foto di Cristina e Raul insieme, ma nelle scorse ore è uscito anche un video (mostrato a Casa Lollo) che risale alla prima volta in cui i due si sono visti in un contesto pubblico, e qui si sarebbero per la prima volta scambiati il numero di telefono. Al momento i due non si sono ancora espressi su questo argomento, quindi è ancora tutto un punto di domanda. Non c’è una coppia ufficiale, e per ora, come spiega Pugnaloni, non sono una coppia a tutti gli effetti e non ci resta che aspettare eventuali evoluzioni di questa intricata vicenda.