Raul e Martina, chi è la coppia Temptation island 2024/ Lei: “la sua gelosia può condizionare la mia libertà”

Raul e Martina sono una coppia di Temptation Island 2024, il viaggio nei sentimenti condotto da Filippo Bisciglia e trasmesso in prima serata su Canale 5 che vede sette coppie esplorare la forza e la debolezza dei rapporti di coppia mettendo così alla prova i loro rispettivi sentimenti. Tutto pronto al Is Morus Relais, situato nella costa sud – occidentale della Sardegna, per accogliere le nuove coppie di concorrenti della dodicesima edizione. Tra i protagonisti ci sono anche Martina De Ioannon, 26 anni, e il fidanzato Raul Dumitras che hanno deciso di mettersi in gioco dopo soli 10 mesi di fidanzamento. A scrivere alla redazione del programma è stata Martina che è molto preoccupata dall’eccessiva gelosia e controllo del fidanzato.

La coppia protagonista di Temptation Island 2024 vive a Roma e sono fidanzati da 10 mesi: lei lavora in un ristorante molto famoso nella capitale che ha “ospitato” anche Francesco Totti, mentre su di lui sono pochissime le informazioni.

Chi sono Raul e Martina, la coppia di Temptation Island 2024

Da Roma al villaggio di Temptation Island 2024: Raul Dumitras e Martina De Ioannon sono tra i protagonisti della nuova edizione del seguitissimo viaggio nei sentimenti in onda su Canale 5. A scrivere alla redazione del programma è stata Martina che nel video di presentazione ha rivelato : “Raul mi chiede di andare a convivere, ma io tentenno e non riesco a dare una risposta, per me lui è geloso e possessivo e per me questa gelosia può condizionare la mia libertà”.

In realtà Raul non si descrive come un uomo geloso e possessivo, anzi le sue richieste sono semplici e vorrebbe trascorrere molto più tempo con la sua fidanzata Martina: “la mia gelosia non è in realtà così grave, non mi ritengo neanche una persona possessiva. Sono semplicemente tanto innamorato e sicuramente ho voglia di passare più tempo possibile con lei, la convivenza ci può aiutare”.











