Raul Jimenez alla Juventus?/ Calciomercato: contatti con il Wolverhampton

La Juventus accelera per Raul Jimenez, che potrebbe dunque essere uno dei principali obiettivi di calciomercato dei bianconeri per la prossima stagione. Dalla Spagna si dicono sicuri che la Juventus abbia messo Raul Jimenez nel mirino e che i bianconeri abbiano intensificato i contatti con il Wolverhampton per l’attaccante messicano, che piace già da tempo. In particolare, il quotidiano sportivo iberico AS ipotizza anche delle cifre: l’affare Raul Jimenez alla Juventus si potrebbe chiudere intorno agli 80 milioni di euro: il club inglese in verità chiede 100 milioni, ma anche con un’offerta simile potrebbe far partire il giocatore classe 1991, secondo quanto riferisce anche TuttoMercatoWeb. La Juventus dunque ci prova, i Wolves attendono offerte ufficiali per Jimenez: i contatti tra le parti sarebbero aumentati notevolmente, anche perché la dirigenza bianconera vuole trovare il nuovo numero 9 per la Juventus 2020-2021, dal momento che è probabile la partenza di Gonzalo Higuain.

RAUL JIMENEZ ALLA JUVENTUS? IL NODO DELLE CIFRE

Sinceramente, ci resta qualche dubbio sulle cifre: crediamo che, se l’affare Jimenez si farà, sarà con un esborso minore per la Juventus, perché 80 o addirittura 100 milioni per un giocatore di 29 anni come Raul Jimenez che non ha mai giocato in una big del calcio internazionale sembrano davvero tanti. Vero che questa è stata la migliore stagione nella carriera dell’attaccante messicano, dal momento che Raul Jimenez con la maglia del Wolverhampton ha segnato 26 gol (17 in Premier League e 9 in Europa League) in 53 presenze, il che legittima una richiesta alta da parte dei Wolves e anche l’interesse della Juventus, ma di certo ci sarà ancora da trattare sulla quotazione del cartellino, che certamente i dirigenti bianconeri cercheranno di abbassare, magari inserendo delle contropartite tecniche gradite ai Wolves. Intanto però la trattativa è entrata nel vivo, e ciò mette Raul Jimenez in primo piano fra gli obiettivi di calciomercato della Juventus.



