Raul Maradona, fratello di Diego grave per covid/ “Problemi di asma, in Argentina…”

Raul Maradona, fratello di Diego Armando Maradona, è ancora ricoverato in ospedale a causa del covid. Recentemente le condizioni fisiche dello stesso si sarebbero aggravate, e Storie Italiane ha intervistato Hugo, altro fratello: “E’ grave ma stazionario, ho parlato col figlio e mi ha detto che si deve aspettare la risposta del suo fisico, la reazione al trattamento con il plasma iperimmune. Lo stanno continuando a curare con questa cura, è l’unica cura che sta dando qualche risposta positiva”.

Amici 2021 ed.20/ Anticipazioni puntata 14 aprile: cosa risponderà la Celentano?

“I medici – ha proseguito Hugo Maradona, fratello di Diego Armando – dicono che a volte risponde e a volte no, anche perchè ha dei problemi di asma, e questo sta complicando un po’ le cose. Parlo tutti i giorni con le sorelle e i figli che stanno cercando di capire quello che si può fare, in Argentina la situazione è critica e grave per il covid, ogni giorno aumentano i casi quindi i suoi famigliari non possono fargli visita, non hanno informazioni, Li chiamano solo una volta al giorno per dargli le notizie e a volte per telefono si capisce una cosa per un’altra”. Hugo Maradona è ricoverato da circa una settimana, un altro durissimo colpo per la famiglia del Pibe de Oro, già straziata dal decesso dell’ex stella del pallone.

LEGGI ANCHE:

Jasmine Carrisi attaccata "Non ci interessano le tue mutande"/ Interviene la Lecciso!Victor Osimhen ritrova la ragazza con una sola gamba/ “Anche io da bambino ero così”

© RIPRODUZIONE RISERVATA