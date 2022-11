RAVE PARTY A MODENA/ Basta una (buona) legge ai giovani in cerca di senso?

Sesso, droga e rock’n’roll, ovvero come rinverdire la storica espressione anni Settanta in salsa rave party. Molto è cambiato da quei primi raduni di massa che prendevano a pretesto le tre icone dello sballo collettivo per farne una protesta politica “contro il sistema” in nome d’una certa idea di libertà.

TRA HALLOWEEN E RAVE PARTY/ Senza “veri” adulti da seguire non resta che lo sballo

Oggi la contestazione, se c’è, è passata in second’ordine a tutto favore del divertimento fine a se stesso, tant’è vero che l’espressione “rave party” si può tradurre con “festa del delirio”, laddove per delirio s’intende una percezione errata della realtà. Ridotta a nicchia socio-culturale la fede religiosa e archiviata sugli scaffali polverosi della storia quella illuministica nella ragione (che aveva la pretesa di risolvere tutti i guai), a dare un senso seppur minimo alle fatiche quotidiane rimane la voglia di perdersi nella musica (nel rumore?) sparata a palla senza interruzione, ottimo sistema per evitare inutili dialoghi (e domande di senso che non ammettono risposte sensate) e farsi i fatti propri.

ESTRAZIONE MILLION DAY/ Scopri i numeri vincenti oggi 31 ottobre: le cinquine

Eppure, anche dietro un rave party come quello che s’è svolto nei giorni scorsi a Modena si nasconde (meglio sarebbe dire si manifesta) un grido di dolore – “sto disperatamente cercando un senso alla mia vita” – cacciato giù negli abissi profondi dell’anima e camuffato da sorrisi stralunati, parole insulse rilasciate ai media, pose strafottenti negli abiti e nei gesti. Proprio l’esibizionismo becero di giovani e giovanissimi in fuga da tutto e da tutti (tranne da coetanei come loro) è “l’urlo di Munch” lanciato come ultima ratio alla società che non sa, non vuole, non può capire.

SUPERENALOTTO NUMERI VINCENTI/ Estrazioni di oggi 31 ottobre 2022

Nessuna difesa per partito preso di questa novella “gioventù bruciata” che, rotti gli argini d’un mondo sempre più privo di scrupoli e dove tutto equivale a tutto, volta le spalle ai “doveri” e se ne infischia dei diritti sanciti per legge. Bene ha fatto il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, d’intesa col prefetto della città emiliana e le autorità di Polizia, a intervenire con l’autorevolezza necessaria per far sgomberare l’edificio senza nemmeno usare la forza, come tutti temevano. Anzi, i partecipanti hanno persino messo mano a palette e ramazze per lasciare tutto in ordine.

E bene ha fatto il Consiglio dei ministri di ieri a mettere i paletti delle multe (fino a 10mila euro) e del carcere (fino a 6 anni) per raduni di tal genere: speriamo abbia anche la forza di farli rispettare (la storia degli ultimi decenni è carica di regole emanate e disattese).

Tuttavia, dire “è finita la pacchia”, lascia perplessi, perché via un rave party se ne può fare benissimo un altro in barba alle nuove regole, meno “gridato” o più nascosto oppure cambierà la formula che potrà anche essere peggiore (il pensiero corre al moltiplicarsi di baby gang, furti, pestaggi e quant’altro di cui è piena la cronaca, ma qui il discorso porterebbe lontano). Tagliato il frutto (marcio), resta la radice (buona) che ha sempre lo stesso nome: cercare, anche gridando, un senso alla vita lanciato a famiglia (sfasciata), scuola (buonista), politica (inguardabile) e alla stessa Chiesa, tante volte chiusa ancora nel rincorrere i divieti.

Tutto è dunque buio? No, “gli è tutto sbagliato, gli è tutto da rifare” (diceva Bartali che, pure, un senso alla vita aveva trovato) proprio a partire da quel tanto di buono che vive dentro la famiglia, la scuola, la politica, la Chiesa in termini “alti”, religiosi o laici. E che non possiamo delegare alle sole regole della politica.

— — — —

Abbiamo bisogno del tuo contributo per continuare a fornirti una informazione di qualità e indipendente.

SOSTIENICI. DONA ORA CLICCANDO QUI











© RIPRODUZIONE RISERVATA