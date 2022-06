Ravenna, bomba d’acqua su litorale/ Fuggi fuggi dalle spiagge e strade invase d’acqua

Una bomba d’acqua ha colpito la provincia di Ravenna, causando dei disagi in particolare nella zona del litorale, nel pomeriggio di martedì 7 giugno. La burrasca, come riportato dall’agenzia Dire, è durata circa mezz’ora, tra le 18.00 e le 19.00. L’acqua copiosa ha invaso le strade della costa romagnola, causando diversi allagamenti e impedendo la regolare circolazione dei mezzi. I pochi bagnanti che si trovavano nelle spiagge sono stati costretti a tornare nelle rispettive abitazioni per ripararsi, così come i gestori degli stabilimenti, obbligati a chiudere gli ombrelloni con anticipo rispetto ai consueti orari di inizio estate.

Le zone più colpite dai violenti temporali sono state quelle di Cervia e Pinarella. L’intera Emilia Romagna, però, in questi giorni è vittima del maltempo: temporali e grandinate in diverse province. A causa di questi ultimi, nel Modenese, nelle scorse ore la strada provinciale 23 a Gombola era stata chiusa perché non percorribile in virtù della caduta di materiale inerte e fango sulla strada. Disagi anche nell’Autostrada A13, con allagamenti in particolare tra Forlì e Faenza, dove sono stati segnalati dei rallentamenti al traffico.

Ravenna, bomba d’acqua su litorale: situazione in miglioramento nelle prossime ore

La situazione meteorologica in Emilia Romagna ed in particolare nella provincia di Ravenna, sul cui litorale si è abbattuta nelle scorse ore una bomba d’acqua, è secondo le previsioni comunque in miglioramento. Nella giornata di domani potrebbero verificarsi delle piogge, ma di entità più lieve rispetto a quelle di oggi, martedì 7 giugno. Le prossime ore, come riportato da Meteo.it, saranno caratterizzate da piovaschi e schiarite, con una temperatura di poco superiore ai 20°C. I venti saranno moderati di provenienza da Ovest-Nord-Ovest con una intensità compresa tra 11 e 15km/h.

