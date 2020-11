Ravetto, Zanella, Carrara da Forza Italia alla Lega/ “Disagio per apertura a Governo”

Laura Ravetto, Federica Zanella e Maurizio Carrara da Forza Italia alla Lega: tre nuovi rinforzi in Parlamento per Matteo Salvini nelle ore più calde per la coalizione del Centrodestra. Come vi abbiamo raccontato, l’apertura di Forza Italia al Governo ha fatto parecchio discutere in queste ore e Salvini ha lanciato una frecciatina a Silvio Berlusconi. Ma l’ammiccamento degli azzurri al Conte-bis ha comportato anche l’addio di tre volti di spicco alla truppa del Cavaliere in Parlamento. Per il momento non sono arrivati commenti dai leader di FI e Carroccio, ma il vicepresidente forzista Antonio Tajani ha tenuto a ribadire in una nota che FI è e rimarrà all’opposizione: «Non è un inciucio cercare di far approvare proposte concrete per tutelare lavoratori, imprese, famiglie e liberi professionisti. E garantire la salute degli italiani utilizzando i 37 mld del Mes».

RAVETTO, ZANELLA E CARRARA DA FORZA ITALIA ALLA LEGA

Ravetto, Zanella e Carrara hanno motivato il trasferimento da Forza Italia alla Lega in una lunga nota. I tre ex azzurri hanno tenuto a ringraziare Silvio Berlusconi per aver «dato la possibilità di tradurre le nostre competenze e il nostro ‘sentire’ in azioni politiche concrete», ma hanno evidenziato di vivere con disagio le aperture forziste al Governo e gli ammiccamenti con il Partito Democratico. I tre parlamentari hanno messo in evidenza che FI ha perso forza propulsiva, mentre la Lega è diventata oggi luogo di aggregazione per tutta la coalizione di Centrodestra. Ravetto, Zanella e Carrara hanno poi elogiato Matteo Salvini, «il miglior interprete di quella rivoluzione liberale i cui valori sono più che mai attuali e necessari», mentre la Lega è «il Partito con cui meglio portare avanti con coerenza quel programma unitario su cui abbiamo ‘messo la faccia’ in campagna elettorale, e che non vogliamo tradire».

Da oggi comincia una nuova sfida politica 💪 pic.twitter.com/Z56ERysCsM — Laura Ravetto (@lauraravetto) November 19, 2020





