Ravioli di mare/ Foto, la stella di mare diventa virale sul web

Si torna a parlare dei ravioli di mare, una specie particolare di stella marina che sembra proprio un gigantesco pezzo di pasta ripiena tipico della cucina italiana ma non solo. Di recente ne sono stati avvistati alcuni esemplari dagli scienziati dell‘Okeanos Explorer del Noaa. Questa particolare specie è stata scoperta nel 1884, viene chiamata in termini scientifici Plinthaster dentatus e comunemente nota come stella marina “biscotto” per via della sua forma. Nonostante questo gli scienziati sottolineano che al momento si sa ancora poco di questa creatura: “Rispetto ad altre specie ha una forma più pentagonale. Dobbiamo ancora studiarla per conoscere tutti i suoi segreti“. Il pubblico sui social network ha iniziato a condividerne le immagini, facendola diventare virale.

Ravioli di mare, foto: è un fake?

In molti hanno pensato che i ravioli di mare fossero un fake, vista la forma particolarissima di questa stella marina. Sul web fin troppo spesso infatti sono numerose le immagini che vengono fatte passare per vere, ma che in realtà nascondono bufale atte a destabilizzare l’attenzione del pubblico. Una stella marina a forma di raviolo gigante non poteva che attirare l’attenzione del web, ma tra una battuta e un’altra quando ci si è resi conto che non era uno scherzo il pubblico ha iniziato a cercare informazioni. Si è così scoperto che il Plinthaster dentatus è una stella marina molto particolare di cui anche gli scienziati hanno dei dubbi e che scoperta alla fine dell’ottocento ancora non ha svelato tutti i suoi segreti.

