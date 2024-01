Ravvedimento operoso 2024/ Maurizio Leo propone nuove riduzioni: il progetto (31 gennaio)

Trovare un ravvedimento operoso per il 2024 più consono e ridurre le multe nei confronti delle imprese che hanno rispettato i versamenti di imposte, sono tra gli obiettivi del Governo, che si sta impegnando – così pare – a ridurre il pressing fiscale a cui sono sottoposti tutti i contribuenti italiani (dalle aziende alle persone fisiche).

Dopo l’introduzione alle nuove aliquote IRPEF del 2024, il viceministro all’economia Maurizio Leo, ha spiegato quanto sia importante ridurre le sanzioni addebitate nei confronti delle imprese delle persone fisiche italiane, pensando anche di alleggerire ancora di più il pressing fiscale il prossimo anno (2025).

Ravvedimento operoso forzato 2024: nuove riduzioni per il viceministro Maurizio Leo

Gli obiettivi del viceministro Maurizio Leo sul ravvedimento operoso del 2024 e per gli anni a seguire, si fanno sempre più interessanti. Riduzioni sanzionatorie e tributarie a parte, si potrebbe pensare perfino ad una maxideduzione affinché le imprese possano pagare una Ires più inferiore, a patto che nei prossimi due anni eseguano nuovi interventi ed assunzioni.

Il viceministro dell’economia si confronta con gli altri Paesi europei, aggiungendo che in Italia: «siamo assolutamente fuori linea rispetto agli altri paesi dell’Unione europea che applicano meccanismi sanzionatori e non eccedono il 60%».

La riduzione diventa indispensabile non solo per venire incontro a coloro che risultano inadempienti, ma soprattutto affinché l’erario possa incassare realmente quanto dovutogli, dal momento in cui – sulla base delle sanzioni attuali – con quote IVA così elevate (dal 120% al 140%), «si arriverebbe proprio ad un ammontare di sanzioni assolutamente risibili per il ravvedimento».

L’orientamento del nuovo ravvedimento operoso del 2024 sembra essere spostato su un rapporto di fiducia tra gli enti del fisco e i contribuenti italiani (indifferentemente che si tratti di una partita IVA, società o persona fisica). Maurizio Leo crede che questa soluzione possa risolvere le criticità che oggi hanno arrecato dei deficit economici all’erario, soprattutto in termini di “evasione fiscale” e ritardi sul pagamento delle imposte.

