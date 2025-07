Il Governo ha dato il via libera al nuovo ravvedimento speciale destinato a liberi professionisti e imprese.

Arriva il ravvedimento speciale ma stavolta soltanto come target “liberi professionisti” ed “imprese“. É indispensabile però seguire determinate regole, tra cui l’adesione al concordato preventivo biennale (per il periodo 2025 e 2026).

Ad aver approvato il Decreto è stata la Commissione Finanze della Camera, facendo riferimento a quello previsto da Marco Osnato (deputato della Repubblica Italiana).

Tracciabilità delle spese sanitarie/ Gli scontrini (ora) diventano "carta straccia"

Nonostante l’approvazione della Legge (che il Senato dovrà consultare come seconda lettura), il testo è stato rivisto e parzialmente cambiato. Prima di vedere le variazioni sappiamo che i potenziali beneficiari potrebbero essere circa 2,2 milioni.

Cosa sappiamo sul prossimo e nuovo ravvedimento speciale

Il ravvedimento speciale a cui potranno aderire aziende e liberi professionisti prevede delle regole rigide da dover rispettare. Come abbiamo detto è indispensabile rientrare nel concordato preventivo biennale e far rientrare i debiti esclusivamente per le annualità 2019 – 2023.

Valore Bitcoin/ Perché sta crescendo così tanto? Ecco cosa sta succedendo

Le cifre da dover pagare cambiano sia in base alla propria situazione debitoria, ma soprattutto in relazione alla pagella fiscale di ciascun contribuente. Tuttavia, gli importi sono anche soggetti alle addizionali regionali e comunali, alla tassazione sulle attività produttive e all’imposta sostitutiva.

Le tasse vanno conteggiate soprattutto sul punteggio ISA ottenuto. Di seguito vediamo in che modo cambia l’incremento e conseguenzialmente la tolleranza sull’imposta da dover versare.

Come cambia l’imponibile con l’ISA

Più il punteggio ISA è alto e maggiore sarà il vantaggio fiscale. In questo caso l’incremento più basso rispetto al reddito già dichiarato (sia come autonomo che d’impresa) è pari al 5% a patto che il voto sia uguale a 10. Il rialzo aumenta al 10% se l’indice corrisponde ad almeno 8 (o una votazione superiore ma più bassa del 10%).

Rottamazione Quater scadenza/ Nona rata anche per i riammessi: la data

Lo scaglione aumenta ancora al 20% per i contribuenti con voto più alto o uguale a 6 ma più basso di 8, poi sale al 30% su un ISA più alto o uguale a 4 (ma non oltre il 6), del 40%per voti pari a 3 ed infine al 50% se il punteggio è più basso di 3 (Anche per la tassa sostitutiva Irap seguirà la stessa logica con i medesimi scaglioni).