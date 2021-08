Ray Kroc: la moglie Joan Kroc, le ex Ethel Fleming e Jane Dobbins Green/ La sua eredità a…

I tre matrimoni di Ray Kroc, chi sono la moglie Joan Kroc, le ex mogli Ethel Fleming e Jane Dobbins Green?

Ray Kroc moglie: il fondatore di Mc Donald’s, protagonista del film “The Founder” si è sposato per ben tre volte nella sua vita. Per tutti il signor Krock è il fondatore della nota catena di hamburger e patatine fritte che fa impazzire grandi e piccini. Il suo “american Dream” comincia nel 1954 quando intuisce la grande potenzialità dei fratelli Richard James McDonald e Maurice James McDonald che gestivano un ristorante trasformato in una grande catena di produzione di hamburger, patatine fritte e milk shake.

Da lì il produttore di macchine per frullati decide di collaborare con loro in affari acquistando poi il metodo e il marchio Mc Donald’s che lo porta a diventare milionario. Una ricchezza enorme che condivide anche con le donne della sua vita, visto che la vita sentimentale del fondatore di McDonald è stata molto affollata. La prima moglie è Ethel Fleming con cui il matrimonio dura pochissimi anni. Nonostante il primo fallimentare matrimonio, Kroc alcuni anni dopo si unisce a Jane Dobbins Green.

Ray Kroc: la sua eredità ad organizzazioni senza scopo di lucro, e le mogli?

Dopo il matrimonio fallito con Ethel Fleming, Ray Kroc conosce e si innamora di Jane Dobbins Green. Questa unione dura diversi anni negli anni ’60, ma anche questa volta il matrimonio termina con un divorzio. La terza ed ultima moglie è Joan Kroc con cui si è sposato nel 1969 restandole legato fino alla morte.

Joan Kroc, la terza moglie di Ray Kroc, era una filantropo e vide crescere tantissimo il suo contributo di beneficenza dopo la morte del marito. La donna, infatti, ha fatto tantissime donazioni a favore di associazioni ed enti che si occupavano della promozione della pace nel mondo, ma anche della non proliferazione delle armi nucleari. Dopo la sua morte, 2, 7 miliardi di dollari sono stati donati ad organizzazioni senza scopo di lucro tra cui 1, 5 miliardi di dollari all’Esercito della Salvezza per la costruzione di 26 centri Krok, ossia dei centri comunitari che si occupano di rifornire aree affamate in America. Ai figli di Ray Kroc non è andato quasi nulla dell’ingente eredità del padre.

