Ray Milland e Grace Kelly/ Un flirt scandaloso e tormentato (Grande Amore)

Ray Milland e Grace Kelly, il loro amore segreto e tormentato nella nuova di “Grande Amore“, il docureality condotto da Carla Signoris trasmesso su Rai3. Come sempre al centro del programma quelle relazioni amorose rese impossibili da fattori cosiddetti clamorosi legati a rinunce dolorose oppure all’opposizione dei familiari, tradimento e dinamiche relazionali che non permettono alla storia d’amore di avere un lieto fine. Più o meno così è andata tra l’attore e regista gallese e la algida e bellissima diva americana. Grace e Ray si conoscono nel 1954 sul set cinematografico del film “Delitto Perfetto”. Tra i due fu un vero e proprio colpo di fulmine; una passione travolgente che però non trova il favore della famiglia di entrambi. Ray, infatti, era già felicemente sposato con Muriel Frances Webber e aveva di due figli. Nonostante questi “limiti”, l’attore e regista gallese perse la testa per la bellissima Grace al punto di lasciare la moglie. Una storia tanto tormentata quanto discussa dai media dell’epoca visto che da un lato c’era lei, la bellissima Grace attrice Premio Oscar. Icona di eleganza e classe senza tempo, Grace aveva conquistato il cuore dell’attore e regista gallese che pur di averla lascia famiglia e figli.

Ray Milland e Grace Kelly: tutti contro il loro “grande amore”

Un amore nato sul set nonostante la differenza di età tra i due: Ray Milland aveva 45 anni, mentre Grace Kelly solo 23. Galeotto, verrebbe da dire, è stato il set de “Il delitto perfetto” dove i due si sono incontrati per la prima volta. Da allora hanno cominciato a frequentarsi di nascosto visto che l’attore e regista era già sposato. Grace non poteva parlarne neppure in famiglia, visto che proveniva da una famiglia con alti principi religiosi. Nonostante tutto però Grace e Ray si amarono in silenzio trascorrendo le prime due settimane della loro storia segregati in un hotel. Il loro segreto però improvvisamente divenne di dominio pubblico con titoli in prima pagina. Hedda Hopper, la giornalista di gossip etichettò l’attrice come una ninfomane, mentre Muriel, la moglie di Ray Milland, una volta scoperto il flirt decise di cacciarlo di casa. Sta di fatto che la storia d’amore tra Grace e Ray termina nel giro di pochissimo tempo con l’attore e regista che torna dalla moglie con cui ha trascorso tutto il resto della sua vita. Grace Kelly, invece, qualche anno dopo incontra sul set di “Caccia al ladro” incontra il Principe Ranieri III di Monaco con cui si sposa il 18 aprile del 1956 con una cerimonia seguita da 30 milioni di telespettatori.



