Raz Degan si prepara a tornare in Tv in “Un passo dal cielo“, la celebre serie di Rai 1, dove interpreta il ricercatore Stephen Anderssen. Per promuovere la fiction, l’attore sarà ospite nella puntata di Da noi… a ruota libera in onda domenica 5 gennaio. Spirito libero e noto per la sua lunga relazione con Paola Barale, chi è davvero Raz Degan?

Raz Degan: “La mia compagna Cindy mi ha spronato a tornare sul set”/ “I miei genitori sono preziosi…”

Nato il 26 agosto 1968 a Sde Nehemia, in Israele, Raz inizia a viaggiare per il mondo dopo il servizio militare. La svolta arriva a New York, dove si fa notare grazie a uno spot pubblicitario con l’ormai iconica battuta “Sono fatti miei”. Questo successo lo proietta nel mondo dello spettacolo, portandolo a posare per importanti riviste. Nel 2001, prende parte alla miniserie tv “Le ragazze di piazza di Spagna”, che lo consacra al pubblico italiano. Negli anni 2000, Raz diventa una figura molto popolare in Italia, anche grazie alla sua storia d’amore con Paola Barale e alla partecipazione a progetti come “Giravolte”, “Centochiodi” e “Albakiara – Il film”. Nel 2010 si mette alla prova come concorrente a Ballando con le stelle e, dopo un periodo lontano dalle scene, torna alla ribalta nel 2017 vincendo L’Isola dei Famosi. Raz ha poi confessato che la partecipazione al reality era dettata da motivi economici, per poter sostenere le cure della madre: “L’ho fatto solo per soldi, mia madre era malata”.

Chi è Cindy Stuart, compagna di Raz Degan: “Con lei un nuovo capitolo”/ “Il nostro primo incontro…”

Raz Degan: “Con Paola Barale momenti magici” e la nuova compagna Cindy Stuart

Dal 2002 al 2015, Raz Degan ha vissuto una relazione travolgente con Paola Barale, fatta di grandi passioni, viaggi intorno al mondo e momenti di crisi. Nel 2008, la coppia attraversò un periodo particolarmente delicato quando Raz fu fotografato in atteggiamenti intimi con la collega Kasia Smutniak, allora sposata con Pietro Taricone, durante una pausa dalle riprese del film Barbarossa. Dopo 13 anni insieme, a maggio del 2015, la storia d’amore giunge al capolinea. La separazione ha lasciato un segno profondo in Paola Barale, che non ha mai nascosto la delusione per la fine della loro relazione.

Raz Degan, chi è: infanzia, carriera: “Camminare a 6 anni a Broadway…”/ “Con la fama andai in crisi”

“Perché devo scriverlo nella mia mente come un fallimento? Grazie a quell’esperienza sono chi sono oggi. Su di noi hanno scritto tante stupidaggini, ma anche tante cose belle. Abbiamo vissuto momenti magici e sono fatti nostri! Non è stato il gossip il punto di rottura”, ha spiegato Raz in un’intervista a Il Corriere della Sera. Dal 2017 Raz Degan è sentimentalmente legato a Cindy Stuart, una giovane italoamericana che ha conosciuto poco dopo la sua vittoria a L’Isola dei Famosi, mentre si trovava a Bali. Durante un’intervista a Verissimo, l’attore ha presentato ufficialmente Cindy, condividendo alcuni dettagli della loro storia d’amore.