RAZ DEGAN/ Contro le sfere, parlerà di Paola Barale? (Live Non è la d’Urso)

Raz Degan fa ancora girare la testa alle italiane e non solo per il suo aspetto fisico, ma per la volontà di spendere la sua vita a favore della solidarietà. Uno dei suoi ultimi progetti riguarda il Niger e la campagna Educate a Child della UNHCR, che mira a dare la possibilità ai bambini rifugiati di andare a scuola. “Bisogna avere un punto di riferimento, una casa. Io sono un vagabondo, quindi stabilizzarmi è difficile per me. Amore? Sono molto discreto nel mio trulletto”, ha detto inoltre a Vieni da me, parlando del suo modo di vivere le relazioni. Il modello di origini israeliane vive ora in Puglia, una regione che lo aiuta a quanto pare a tenere lontani gli occhi indiscreti. Nessun commento invece sulle recenti dichiarazioni di Paola Barale, che ha sottolineato di aver chiuso ogni possibilità di un ritorno di fiamma per via del dolore che Raz le avrebbe procurato. “Io amo mia madre, come penso tutti. La amo, ma dovete sapere una cosa”, ha detto invece riguardo all’incontro con la donna, avvenuta durante il periodo di Ballando con le Stelle. E sapendo del programma, la madre avrebbe manifestato la decisione di fare una dieta per rimettersi in forma. “Io le ho dato una ricetta, l’ha seguita e ha perso 25 chili grazie a me. Oggi ha 25 chili in meno”, ha detto Degan alla corte di Caterina Balivo.

RAZ DEGAN E LA VERITÀ SULLO SPOT CHE LO HA RESO FAMOSO

Diventato famoso con uno spot, Raz Degan non dimentica le sue origini. Quel giorno a Parigi si è ritrovato bloccato in metro ed era agitato. “All’aeroporto mi hanno fermato, ero in ritardo per il provino della Jagermeister e quando sono arrivato ho detto quella frase”, dice a Vieni da me. La stessa che poi il brand di liquori ha deciso di usare per la sua campagna pubblicitaria. “Tutto è partito perchè ero un bambino fortunato ed ho avuto la possibilità di studiare”, aggiunge ripensando al suo primo arrivo in Italia, immerso in una folla impazzita, protetto da due buttafuori e ancora incapace di capire che cosa fosse successo, il perchè di tanta popolarità. “Il Kibbutz era un’occasione rara per vivere in quei giorni, perchè era come un campeggio”, dice invece della sua infanzia in Israele, “era bella questa ideologia di non usare il denaro, perchè potevo sognare. Non c’è niente di più bello di una vita piena di sogni”. Clicca qui per guardare il video di Raz Degan.Oggi, domenica 2 febbraio 2020, Raz Degan sarà invece ospite di Live – Non è la d’Urso per affrontare le cinque sfere. L’attacco riguarderà forse quanto accaduto con Paola Barale, ancora tutto da chiarire? Dopo aver fatto sognare l’Italia all’Isola dei Famosi, la coppia non ha vissuto quel ritorno di fiamma che in tanti attendevano con ansia.

