RAZ DEGAN E GIANNI SPERTI, CHI SONO GLI EX DI PAOLA BARALE/ Lei: “Oggi sono single e felice, ma…”

Paola Barale è la prima ospite della puntata di Oggi è un altro giorno del 5 maggio 2023. L’attrice e showgirl si racconta a Serena Bortone tra carriera e vita privata, spiegando anche il motivo per il quale non ama parlare dei suoi amori passati, tra i quali Raz Degan e Gianni Sperti.

“Non amo il gossip in generale, non mi piace. – ha spiegato la Barale – Un po’ per riservatezza, ho il senso del pudore molto alto. Mi piace condividere le cose belle ma se ho un problema mi piace risolverlo in casa. Anche perché le cose vengono poi sempre riportate in molto molto più drammatico.” E ha aggiunto: “Io voglio rimuovere le cose che non mi fanno stare bene, non voglio tornarci. Io parlo delle cose se posso poi cambiare idea, ma se dopo un po’ non cambia ad un certo punto uno deve capire anche che è il momento di lasciare andare.” Oggi Paola è “single e felice”. (Aggiornamento di Anna Montesano)

Marco Bellavia e Raz Degan, ex Paola Barale/ "Quella storia non doveva iniziare..."

Paola Barale e la storia con Raz Degan

Paola Barale ha sempre vissuto la vita mettendo l’amore tra le sue priorità. Il grande amore della showgirl può essere sicuramente considerato Raz Degan con cui ha vissuto una storia che sembrava destinata a durare per sempre. I due sono stati insieme dal 2002 al 2015 e l’annuncio dell’addio spiazzò tutti. Nonostante l’addio, però, sembrava che i due fossero riusciti a restare amici. Tutti, infatti, ricordano la sorpresa della Barale a Degan durante la sua partecipazione all’Isola dei Famosi. Il loro è stato un amore forte e importante, ma perchè è finito?

Paola Barale, il rapporto con Gianni Sperti e Raz Degan? / "Nessuno dei due..."

“Sono una donna molto paziente, ci siamo amati molto poi è andato tutto al diavolo. Gli amori finiscono purtroppo o per fortuna, l’importante è avere il coraggio di dire le cose come stanno e non di trascinarsi avanti. E’ stata bella finché è durata“, le parole della Barale a Domenica In nel 2022.

Paola Barale e la fine del matrimonio con Gianni Sperti

Prima di incontrare Raz Degan, Paola Barale è stata sposata con Gianni Sperti. Un matrimonio durato pochi anni, in cui c’era amore. “Gianni appartiene a un periodo della mia vita di passaggio. Devo confessare che mi sposerei tutti i giorni, sono un’inguaribile romantica. Raz invece è stato un viaggio meraviglioso che io non pensavo nemmeno di intraprendere”, ha raccontato la Barale in un’intervista rilasciata ai microfoni di Verissimo nel 2022.

Raz Deg e Paola Barale, perché si sono lasciati?/ Lei: "la storia non sarebbe nemmeno dovuta iniziare"

Amori importanti, dunque, quelli vissuti dalla Barale che, ai microfoni di Silvia Toffanin, ricordando entrambe le storie, ha aggiunto: “Alla fine Gianni Sperti e Raz Degan sono simili, non hanno avuto il coraggio di dimostrarsi per cosa realmente sono, di essere loro stessi. Sono fatti della stessa essenza, quella che a me non piace. Io ho bisogno di lealtà, di complicità, di comprensione. Momenti belli ce ne sono stati, sicuramente, però quando vedi le cose per quello che realmente sono i ricordi assumono un peso e un significato diversi”.











© RIPRODUZIONE RISERVATA