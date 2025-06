Raz Degan e Paola Barale possibili concorrenti del Grande Fratello: la produzione contatta i due artisti?

Lavori in corso per la nuova edizione del Grande Fratello. Raz Degan e Paola Barale sarebbero in lizza per un posto nella casa più spiata d’Italia. Secondo quanto riportato da Lollo Magazine, nel programma potrebbero entrare a far parte anche i due noti volti televisivi, che hanno già avuto modo di essere stati corteggiati dalla produzione in vista della partenza del reality. Non si stratta di nomi nuovi, visto che già in passato entrambi erano finiti nei radar della produzione. Lollo Magazine si è soffermato sull’interesse nei confronti dei due concorrenti: “Il nome di Paola Barale sarebbe effettivamente stato preso in considerazione dal team autoriale del programma. Resta da capire se lei sia disposta a cambiare idea e a mettersi in gioco in un contesto completamente diverso da quelli frequentati finora”.

Vedremo se questa volta sarà la volta buona per Raz Degan e Paola Barale, pronti a mettere piede per la prima volta nella casa del Grande Fratello. Intanto proseguono i lavori in corso, con Signorini che ha aperto i casting del programma Mediaset.

Grande Fratello, scattati i casting: chi vedremo nella Casa?

Si lavora a un Grande Fratello speciale, che dovrebbe riportare nella Casa molti volti storici della trasmissione. Secondo alcune voci trapelate, tra i possibili concorrenti potrebbero esserci molti volti noti del passato in occasione del 25esimo anniversario del Grande Fratello.

Si vocifera anche di Gianmarco Steri, uno dei protagonisti dell’ultima edizione di Uomini e donne, pronto a varcare la porta rossa per un possibile triangolo amoroso in stile Temptation Island, di quelli che sono già stati ampiamente proposti negli ultimi anni.