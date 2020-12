Raz Degan e Stuart, baci in centro/ Paola Barale ormai è un lontano ricordo…

Sono lontani i momenti in cui i fan dell’Isola dei Famosi sognavano il ritorno in coppia di Raz Degan e Paola Barale, adesso, ormai da un anno, il modello e attore, sta vivendo una romantica e “normale” storia d’amore al fianco della sua bella Stuart. Di lei sappiamo davvero poco e anche se adesso è passato ormai un anno da quando li abbiamo visti insieme la prima volta, il settimanale Chi è riuscito ad immortalarli insieme alle prese con lo shopping a Roma tra coccole e baci durante lo shopping natalizia. La coppia è stata paparazzata dal settimanale a passeggio per le vie del centro della Capitale, stretti, affiatati e innamorati, pronti a scambiarsi anche dei baci passionali e appassionati nonostante tutto questo tempo insieme, periodo del lockdown compreso.

Raz Degan e Stuart, baci in centro a Roma

I due vanno in giro anche per i negozi vip della Capitale, vestiti con un look casual con jeans neri strappati e stivaletti per lei e felpa e sneakers per lui ma il settimanale non si ferma qui e racconta ai suoi lettori quelli che sono stati gli acquisti costosi che i due hanno fatto ovvero una borsa super esclusiva e un cappello in una celebre pelletteria. Per non incombere in problemi e polemiche quando lui si abbassa la mascherina per baciarla, lei resiste e la tiene bene davanti alla bocca. Al momento di lei si sa solo il nome, Stuart, e sono rarissimi gli scatti della coppia. L’unica cosa certa è che il ricordo di Paola Barale ormai è finito in un cassetto dopo il presunto riavvicinamento post Isola.



