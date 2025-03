Raz Degan è stato l’ex di Paola Barale: una storia d’amore passionale e travolgente iniziata nei primi anni 2000 e conclusasi dopo una serie di tira e molla e presunti tradimenti. Inutile nascondere che la love story è stata una delle più chiacchierate degli anni 2000: lei una super star del piccolo schermo, lui uno dei modelli più richiesti nel mondo della moda. Nel 2002 il primo incontro, ma solo nella primavera dello stesso anno scatta la scintilla: Paola Barale è reduce dalla separazione di matrimonio dall’ex marito Gianni Sperti, ma dal punto di vista professionale la sua carriera è all’apice visto che è co-conduttrice di tantissimi programmi in voga come “Numero Uno” accanto a Pippo Baudo, “Il Disco per l’estate” e “Quelli che il calcio”. Durante una cena di amici in comune conosce Raz Degan: i due chiacchierano tutta la sera, in particolare il modello israeliano le confessa di essere innamorato di una dj inglese. Sta di fatto che a fine serata si scambiano i numeri di telefono iniziando così una conoscenza.

Paola Barale, chi è: gli esordi come sosia di Madonna/ "Tv? Non mi ci riconosco più"

I due cominciano a vedersi sempre di più, viaggiano tantissimo insieme condividendo un viaggio romantico a Bali a stretto contatto con la natura e il mare. Durante l’estate del 2002 escono le prime foto di coppia di Raz e Paola con la showgirl che dopo la stagione estiva conferma l’amore negli studi di Mara Venier: “mi ero già separata da mio marito, ma non volevo rendere pubblico queste cose. Mi è dispiaciuto per lui anche se ci eravamo lasciati di comune accordo”.

Carla Morra, chi è la mamma di Paola Barale? Morta dopo una lunga malattia/ "Mi piace ricordarti così... "

Raz Degan e Paola Barale: perchè si sono lasciati?

La prima estate di Raz Degan e Paola Barale finisce su tutti i giornali per una spiacevole vicenda di cronaca, visto che durante un sopralluogo vengono ritrovati alcuni grammi di cocaina nella loro casa. La showgirl si è sempre difesa dicendo: “sono abituata a fidarmi delle persone come potevo sapere che uno di loro ce l’aveva. La cosa è stata ingigantita”. Superata la vicenda di cronaca, Raz e Paola viaggiano ancora in giro per il modo con la showgirl che decide di mollare la sua carriera televisiva per inseguire il compagno. Nel 2008 il tradimento di Raz Degan con l’attrice Kasia Smutniak conosciuta sul set del film “Barbarossa”: all’epoca l’attrice era anche sposata con Pietro Taricone del Grande Fratello.

Paola Barale, chi è? Ha un compagno? Da Raz Degan ad Alessandro Carollo/ Il rumor su un flirt "giovanissimo"

Nonostante il tradimento e la crisi, la coppia continua a frequentarsi portando avanti la loro relazione tra alti e bassi anche dal 2010 al 2014. Poi la separazione ufficiale con tanto di comunicato reso noto nel 2015: “Io e Raz per ora abbiamo deciso di prendere percorsi differenti”. Nel 2020 c’è un riavvicinamento durante l’Isola dei Famosi, ma è la showgirl a mettere un punto definitivo dicendo: “la decisione l’ho presa io”.