Raz Degan/ Nuovo amore, addio a Paola Barale e imprevisto nel deserto

Inutile nascondere che la presenza di Paola Barale a Io e te su Raiuno porti inevitabilmente a ripensare alla storia d’amore con Raz Degan. Proprio il modello israeliano è stato protagonista un paio di settimane fa di un’intervista rilasciata a Silvia Toffanin per Verissimo, su Canale 5, nella quale non ha fatto mistero della sua nuova storia d’amore. Lo slogan che ha reso celebre Raz Degan, il famoso spot pubblicitario in cui un tenebroso modello, allora sconosciuto, dichiarava “sono fatti miei” sembra essere diventato per certi versi uno dei “motti” dell’israeliano. L’ex vincitore de L’Isola dei Famosi non sembra infatti essere particolarmente a proprio agio quando si tratta di parlare della propria vita amorosa. Il pressing di Silvia Toffanin ha però portato i suoi frutti visto che Raz, per quelli che sono i suoi canoni, si è alquanto sbilanciato ammettendo di essere impegnato in una nuova relazione:”Si chiama Stuart, è una sirena. Sto molto bene con lei”. Raz però non ha fornito ulteriori dettagli: “Non posso dire molto, significherebbe entrare nella sua vita privata. Ho sempre difeso la mia privacy, sono un po’ antico, non mi piace mettere la mia vita privata sui social“.

Raz Degan, l’imprevisto nel deserto

Negli ultimi giorni, però, più che per le sue vicende amorose, si è tornati a parlare di Raz Degan per le sue disavventura nel deserto. Sì, l’attore si è recato in Africa per una missione umanitaria ma alcune problematiche di natura tecnica lo hanno coinvolto mentre si trovava in Niger. Un paio di giorni prima Raz aveva scritto su Instagram:”Da Agadez in Niger. Sto x tuffarmi nel deserto del Sahara con il popolo Tuareg“. Tutto sembrava procedere per il meglio fino a quando in alcune Instagram Stories il modello non ha testimoniato la situazione complicata che lo ha investito. La sua “ciurma”, composta dalle guide e dalle scorte armate che lo accompagnano per motivi di sicurezza, bloccata nel deserto sotto il sole battente ad una temperatura di 46 gradi a causa di una jeep impantanata nelle dune. Degan ha commentato perplesso sullo sforzo degli uomini che non riuscivano a far ripartire il veicolo:”Qui ci sono i soldati che mi devono proteggere ma non riescono a tirare fuori l’auto da questa situazione. Lo trovo un po’ assurdo”. In un aggiornamento successivo l’ex di Paola Barale ha ironizzato mostrando una foto dei suoi accompagnatori impegnati in un momento di preghiera: “Loro pregano e io prenderò il comando della situazione“. Come? Coltello alla mano, Raz si è intrufola sotto la jeep per cercare di sbloccare la situazione. Alla fine la situazione è rientrata: ma che (dis)avventura…

© RIPRODUZIONE RISERVATA