Sta facendo molto discutere il digiuno di Raz Degan; l’attore ha raccontato di non aver mangiato per 10 giorni e di essersi nutrito unicamente di acqua e bevande calde. In virtù di questa esperienza decisamente particolare, è stato invitato da Caterina Balivo a La Volta Buona per raccontare i tratti salienti di questo percorso e soprattutto per indagare sulle ragioni alla base di questa scelta. Tante curiosità, domande fiume, alle quali Raz Degan ovviamente non si è sottratto, anzi; dal suo punto di vista sono emerse diverse ragioni – sia spirituali che salutari – alla base della scelta di optare per un digiuno di 10 giorni.

Adina ed Elijah, genitori di Raz Degan/ "Papà faceva la guerra, usciva con il fucile. Mamma americana"

“Sfidare la mente è una delle cose migliori che si può fare; è un modo per controllare la mente, spesso abitata da demoni. Quando supero qualcosa di difficile riesco a vedere la vita in un altro modo”. Inizia così Raz Degan nello spiegare ciò che ha motivato e alimentato la sua voglia di optare per un digiuno di 10 giorni dove si è nutrito unicamente di acqua. “Il segreto è pensare che la fame passa, in quei momenti bevo qualcosa di caldo che toglie completamente quella sensazione; il motivo per il quale l’ho fatto è però più grande del come”.

Paola Barale, ex fidanzata di Raz Degan/ "Tra noi c'era qualcosa di più profondo"

La dott.ssa Evelina Flachi ‘tuona’ contro il digiuno di 10 giorni fatto da Raz Degan: “Gli effetti possono essere negativi…”

Ascoltando le posizioni di Raz Degan a proposito del digiuno durato 10 giorni – sostenendosi unicamente bevendo acqua – ha mostrato particolari perplessità Flavia Fortunato: “Ha detto una cosa pericolosa per i giovani, perchè sfidare in questo modo il suo cervello? Mi fa paura l’idea di dover battere questo limite…”. A tal proposito, l’attore ha prontamente replicato: “Ho iniziato a sfidare me stesso 30 anni fa, quando ho capito che i limiti si creano nella testa e l’unico modo per sentirsi liberi è vincere le sfide interiori”.

Sagi e Yanai Degan, fratelli di Raz Degan/ La vita in Indonesia a contatto con la natura

C’è anche un parere medico a La Volta Buona a proposito del digiuno di 10 giorni fatto da Raz Degan; la dott.ssa Evelina Flachi mette in evidenza le note controindicazioni per questo genere di pratica: “A parte le scelte etiche, le scelte mentali; da un punto di vista prettamente clinico il digiuno per 10 giorni è una pratica molto discussa e non approvata dal ministero della salute perchè non sappiamo quali effetti negativi può generare in base al soggetto che lo pratica”. L’attore non ci sta, e replica: “L’hai mai provato? Allora è tutta teoria! A me piace sfidarmi, ho una vita e quindi voglio raggiungere la massima potenza che posso avere. Semplicemente non mi arrendo e non ascolto l’opinione degli altri basata unicamente sulla teoria e non sulla pratica”. Restano però le perplessità da parte della dottoressa che, pur ammettendo che in determinati casi e circostanze – il digiuno – sia una pratica utilizzata, chiosa: “I test parlando di effetti che possono essere negativi; se proprio c’è l’esigenza va fatto sotto controllo medico, non con il ‘fai da te’, che è un messaggio sbagliato”.