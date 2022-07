RDS Summer Festival 2022, scaletta cantanti e programma/ Elodie inaugurerà…

RDS Summer Festival 2022, scaletta concerti e programma

La nota emittente radiofonica RDS accende l’estate con una serie di concerti. Il tour RDS Summer Festival si sposterà in sei località italiane rigorosamente marittime partendo proprio dal litorale romano di Ostia per poi passare a Lignano Sabbiadoro, San Benedetto, Termoli, Gabicce e Marina di Pietrasanta. Sul palco si alterneranno numerosi ospiti italiani e internazionali. Ad inaugurare la prima tappa del tour romano sarà Elodie. Poi seguiranno Achille Lauro, Francesco Gabbani, Gaia, Noemi e Sangiovanni. I cantanti in scaletta a Ostia dal 1 al 3 luglio 2022: Elodie e Robin Schultz (venerdì 1 luglio 2022), Coez (sabato 2 luglio 2022), Franco126 (domenica 3 luglio 2022).

Gli eventi inizieranno sempre dalle ore 19 alle ore 23 al Porto di Roma, Lungomare Duca degli Abruzzi 84. I biglietti, al costo di 29 euro, si potranno acquistare sul circuito TicketOne o sul sito ufficiale di RDS. Sono tantissimi i cantanti che si alterneranno sul palco di RDS, artisti di primo piano, tra i protagonisti di questa splendida estate. Ci sarà Bob Sinclar, uno dei dj più famosi e amati al mondo, così come Jimmy Sax, il più apprezzato sassofonista degli ultimi anni. Non mancheranno artisti come Max Pezzali e Tommaso Paradiso protagonisti delle più amate hit estive.

RDS Summer Festival 2022, la lineup dei cantanti protagonisti dell’evento

Dal 1º luglio a Ostia si terrà l’RDS Summer Festival con Elodie, Robin Schulz, Coez e Franco126. Ben tre giorni dedicati alla musica e al divertimento. Ogni mattina al Mami beach ci sarà l’RDS beach village con accesso gratuito per partecipare a una gamma di attività firmate RDS. E a partire dal tramonto al Porto turistico di Roma le performance live dei più grandi nomi del panorama musicale italiano. Il festival poi si sposterà in altre città: San Benedetto del Tronto, Termoli, Gabicce Mare, Marina di Pietrasanta. Dal 15 al 17 luglio San Benedetto del Tronto si animerà con i concerti nella Pineta Falcone e Borsellino.

Francesco Gabbani, Achille Lauro e J-AX sono gli artisti che canteranno sul palco marchigiano. A Termoli dal 22 al 24 luglio nel parco comunale “Girolamo la Penna” Sangiovanni, Rocco Hunt e Francesco Gabbani saranno gli artisti dell’RDS Summer Festival. A Gabicce Mare dal 29 al 31 luglio all’Arena Spolisportiva canteranno Rocco Hunt, Raf Gazzelle e Madame. Il festival si conclude con la tappa a Marina di Pietrasanta dal 9 all’11 settembre. I cantanti in scena saranno Max Pezzali, Noemi e Tommaso Paradiso. Durante le varie tappe, saliranno sul palco anche dj internazionali che animeranno le varie serate.











