Re Carlo III è stato ricoverato nelle scorse ore in ospedale, di conseguenza il Re d’Inghilterra è stato costretto ad annullare tutti gli impegni in programma nelle prossime ore. La notizia, riportata da tutti i tabloid d’oltre Manica e ripresa dal portale del Corriere della Sera, spiega che il regnante è entrato in ospedale nella giornata di ieri, giovedì 27 martzo 2025, per delle cure contro il cancro che lo ha colpito da tempo.

Il 76enne monarca è comunque uscito nel giro di poche ore dall’ospedale, e il Daily Mail ha spiegato che è già tornato a Clarence House per riprendere come al solito il suo lavoro. Secondo alcune fonti vicine a Re Carlo III si tratta di un “piccolo ostacolo su una strada che sta andando decisamente nella giusta direzione”.

In ogni caso, al fine di “proteggere e dare priorità al suo continuo e molto positivo recupero”, ha “purtroppo” annullato una serie di impegni previsti in quel di Birmingham nella giornata di oggi, venerdì 28 marzo 2025. Le fonti ribadiscono che non vi è assolutamente “alcun dramma”, ed hanno descritto la “breve” visita in ospedale di ieri sera semplicemente come “collegata al suo programma di cura”.

RE CARLO TORNA IN OSPEDALE, PER IL MAIL “UNA NOTIZIA PREOCCUPANTE”

Il Daily Mail parla comunque di una notizia “preoccupante”, tenendo conto che a più di un anno dall’annuncio della diagnosi di cancro, lo stesso Re Carlo III sia ancora in cura e nel contempo impegnato in un calendario di impegni pubblici.

“Come molti possono confermare, in queste condizioni non sono cose inaspettate”, ha aggiunto una fonte. Il ricovero è giunto a causa di una serie di “effetti collaterali temporanei” derivanti dal trattamento a cui sottoposto, e che “hanno richiesto un breve periodo di osservazione” in ospedale.

Ricordiamo che Re Carlo aveva annunciato il cancro a febbraio 2024, ma dall’annuncio le notizie sulla sua salute sono state decisamente positive, tenendo conto più volte il monarca ha preso parte ad impegni pubblici anche all’estero. Nei prossimi giorni tra l’altro è atteso a Roma dove dovrebbe incontrare Papa Francesco: il viaggio non dovrebbe subire alcun intoppo.