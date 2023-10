Re Carlo e Camilla hanno litigato per colpa di Harry?/ “La peggior lite di sempre…”

Re Carlo e Camilla ai ferri corti: il retroscena sul rapporto con il principe Harry

Per la serie, conflitti reali e dove trovarli; gli ultimi rumor relativi alla corona d’Inghilterra risultano piuttosto curiosi e chiamano in causa direttamente i regnanti; Re Carlo e Camilla. Stando a quanto riporta Vanity Fair i due coniugi avrebbero avuto una lite piuttosto accesa a causa del principe Harry, ma andiamo con ordine. A dispetto della cordialità che spesso ostentano nelle varie uscite pubbliche, Re Carlo e Camilla sarebbero reduci da alcuni dissidi piuttosto infuocati.

Un insider – riporta il portale – avrebbe infatti riferito a Radar Online un retroscena piuttosto scottante in riferimento alla coppia regale. “Furibonda lite; la peggiore di sempre”, questa la testimonianza della fonte anonima che definisce lo scontro tra Re Carlo e Camilla in maniera piuttosto netta in senso negativo. La diatriba familiare sarebbe scattata per via del principe Harry. In particolare, dopo l’uscita del libro “Spare”, la regina sarebbe particolarmente ostile nei confronti del duca di Sussex per il fatto di essere stata descritta quasi come una “matrigna cattiva”. Dal canto suo, Re Carlo avrebbe invece il desiderio di continuare a coltivare il rapporto con il figlio per rimediare alle mancanze affettive del passato.

Il “veto” di Camilla contro Harry: la presunta rabbia di re Carlo III per il gesto della consorte

Dunque, i nuovi dissidi tra Re Carlo III e la consorte, la regina Camilla, sarebbero dovuti alle differenze di rapporto con il principe Harry. Quest’ultimo non trova il benestare della sovrana, diversamente dal padre che “si sente in colpa per non essere stato un buon padre per Harry“. Questa la testimonianza di un insider a Radar Online e riportata da Vanity Fair. Sempre la fonte anonima avrebbe aggiunto un aneddoto scatenante rispetto alla presunta lite furibonda.

Pare che Carlo e Camilla abbiano discusso in maniera veemente lo scorso mese di ottobre; il sovrano – racconta il portale – secondo l’insider sarebbe venuto a conoscenza di un “veto” della regina rispetto alla presenza del principe Harry presso la proprietà reale. Tale posizione avrebbe indispettito non poco il sovrano al punto da scagliarsi contro la consorte. Camilla, stando ai rumor, non avrebbe usato mezzi termini nel rispondere al re, puntando in maniera diretta al suo senso di colpa e invitandolo a “fare l’uomo”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA