Re Carlo, nuovo affronto al figlio Harry: il Principe è rimasto molto male. Ecco come ha reagito.

Il Principe Harry è ormai lontano dalle dinamiche delle corte inglese da diverse tempo. Per scelta ha rinunciato ai titoli sottraendosi a diverse responsabilità originate dall’essere il figlio del re. E anche se difficilmente sarebbe potuto diventare il futuro sovrano d’Inghilterra, viste le rigide regole della successione della casata inglese, aveva comunque diverse responsabilità. Inoltre il suo aiuto durante la malattia del padre e quella della cognata Kate Middleton che ha costretto il fratello, erede al trono, a disdire diversi impegni, sarebbe stato molto utile.

Oggi Harry vive a Montecito, negli Stati Uniti con la moglie Meghan Markle e i figli ed è tornato a Londra occasionalmente. Inoltre i rapporti con il fratello sono sempre tesi e quelli con il padre non eccessivamente cortesi. Vista la situazione Re Carlo ha preso una decisione inaspettata che riguarda proprio il secondogenito. Nonostante il rispetto delle tradizioni di famiglia, a cui il sovrano non si è mai sottratto, quest’anno ha deciso di fare un’eccezione.

Una scelta che dagli esperti di corte è vista come un vero affronto nei confronti del figlio, che negli ultimi anni, nonostante i vari eventi negativi che hanno colpito i Windsor, non ha dimostrato nessun interesse e solidarietà almeno pubblicamente. Carlo è stato incoraggiato a non invitare Harry e famiglia a trascorrere le vacanze estive nel castello di Balmoral in Scozia: una tradizione voluta dalla Regina Elisabetta che il suo legittimo erede ha ritenuto opportuno tenere in vita, almeno fino ad ora.

Re Carlo rompe la tradizione di Balmoral: nessun invito a Harry

La regina Elisabetta ha sempre invitato la famiglia a trascorrere le vacanze di Agosto al castello di Balmoral. Un modo per stare tutti insieme per alcuni giorni e lontani dal vita di corte di Buckingham Palace, spesso ricca di convenzioni e di regole. Il castello è immerso nella natura ed è un luogo molto cara ai membri della famiglia reale: da Carlo a Anna, ma anche William e Harry hanno dei ricordi bellissimi dei trascorsi vissuti nella prestigiosa dimora.

Inoltre il castello era molto caro alla sovrana: è qui che è deceduta. Carlo ha voluto dare seguito alla tradizione della madre e da quando è morta ha continuato ad accogliere la famiglia nella tenuta. Nonostante la lontananza di Harry, il re d’Inghilterra negli ultimi anni ha invitato anche Harry, che non ha preso in considerazione la richiesta del padre. Il duca di Sussex, che nella sua biografia ha definito Balmoral un paradiso, è tornato al castello solo quando è morta la nonna. Non ha più trascorso le vacanze nella dimora reale perché la moglie non sarebbe stata al suo fianco.

Harry e Meghan assenti a Balmoral: la decisione inaspettata del re

Visti i precedenti Re Carlo su suggerimento d’alcuni famigliari e dei suoi consiglieri avrebbe deciso di non invitare Harry a Balmoral. Il rumors sarebbe accreditato anche se non ufficiale e sarebbe giunto direttamente al duca di Sussex. Le voci rivelano anche che Harry sarebbe rimasto molto male di non essere tra gli ospiti di Balmoral, anche se negli ultimi anni ha declinato l’invito.

Per ora non ci sono dichiarazioni ufficiali, ma quel che è certo è che William non ha mai avuto nessun interesse a stare sotto lo stesso tetto del fratello, con cui non desidera avere nessun contatto. Diversamente Carlo ha più volte manifestato il suo desiderio stare qualche giorno con il figlio e i nipoti, che vista la distanza, vede pochissimo, ma il figlio non si è mostrato ben predisposto.