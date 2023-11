Re Carlo ha deciso di abdicare in favore di William?/ “Il suo problema è l’età e la famiglia…”

Re Carlo, dai malumori per il prossimo compleanno al passaggio di testimone

Fino a qualche tempo fa, la corona d’Inghilterra sembrava essere un’entità monolitica che, oltre al suo ruolo simbolico, non presentava ulteriori motivi di interesse mediatico. Negli ultimi anni però qualcosa è decisamente cambiato; dalle turbolenze legate ad Harry e Meghan alla morte della regina Elisabetta, passando per l’incoronazione di Carlo. Di pari passo con questi temi, sono iniziati a spuntare rumor, retroscena, dichiarazioni al veleno e dissidi di corte quasi da fare invidia alle trame cinematografiche

Le ultime indiscrezioni sulla corona d’Inghilterra arrivano – come riporta Biccy – dalle parole di Antonio Caprarica a La Vita in Diretta. L’esperto ha infatti avanzato una teoria alquanto clamorosa in relazione al futuro dell’attuale sovrano, re Carlo. E’ necessario però andare con ordine, perchè a tenere banco attualmente è il prossimo compleanno del sovrano. “Per l’occasione si riunirà la famiglia e anche gli amici più stretti, ma c’è la solita spina nel fianco, i Sussex, che raccontano di non aver ricevuto nessun invito, cosa che da Buckingham Palace negano con forza”.

Re Carlo, la teoria di Antonio Caprarica sul ruolo del sovrano

A quanto pare, il ruolo non proprio idilliaco di Harry e Meghan sarebbe dominante anche per il prossimo compleanno di Re Carlo ed a rivelarlo è stato una giornalista durante l’ultima puntata de La Vita in Diretta. “Harry e Meghan, che a palazzo chiamano ‘Gli innominabili’, potrebbero con la loro assenza rovinare la festa e amareggiare il padre di lui… Anche con William non vanno bene le cose, ma Charles ha al suo fianco la sua più grande alleata, la sorella Anna”.

Come riporta Biccy, sempre a La Vita in Diretta ha offerto le sue considerazioni Antonio Caprarica; quest’ultimo si è espresso sulla possibilità che re Carlo decida presto di abdicare proprio in favore di suo figlio William. “La verità è che le rughe non si addicono ai sovrani; il problema di lui è l’età e il non saper gestire la famiglia. La Regina Elisabetta era un caso a parte…”. L’esperto ha poi aggiunto la sua personale previsione: “Se abdicherà presto? Re Carlo dice che servirà il Paese fino a che Dio lo vorrà. Secondo me invece lui resterà sul trono fino a che capiranno che più tempo passa e meno la monarchia rimane popolare; a quel punto ci sarà il passaggio al figlio”.

